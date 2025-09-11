רכב צבאי מסוג פנתר עלה על מטען שהונח ליד גדר המערכת באזור טול כרם. מדיווח ראשוני עולה כי שני לוחמים נפצעו באורח קל. צה"ל התיר כתר על העיר

גזרת איו"ש שוב רותחת. ג'יפ צבאי מסוג פנתר, עלה על מטען באזור גדר המערכת בטול כרם. מדיווחים ראשונים עולה כי מהפיצוץ נפגעו שני לוחמים באורח קל.

בשלב זה לא ברור האם מדובר במטען גחון שהוטמן בדרך או במטען השלכה שנזרק לעבר הג'יפ. בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, סראיה אל-קודס גדוד טולכרם, לקחו אחריות על הפיגוע וטענו כי הצליחו לפוצץ מטען מסוג שג'ע 1 שהוטמן מראש.

בעקבות הפעלת המטען צה"ל הטיל כתר על העיר ומבצע חסימות של כלי הרכב היוצאים ממנה.

נזכיר כי צה"ל פועל בטול כרם בחמשת החודשים האחרונים, כולל במרכז העיר, שם פרצו כלים הנדסיים מעברים בתוך הסימטאות של הקסבה כדי לאפשר תנועה טובה יותר של כוחות צבאיים שיאפשרו שליטה ביטחונית על העיר. הפיצוץ היום, קטע רצף של שקט יחסי בגזרה הזו.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, במהלך פעילות של כוחות צה"ל בטולכרם שבחטיבת אפרים, רכב צבאי נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען על גדר המערכת. כוחות צה״ל הטילו כתר על העיר ומבצעים חסימות ובידוקים במרחב".