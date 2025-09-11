ראש מועצת שומרון יוסי דגן סיים סדרת פגישות 25 חברי הפרלמנט האירופי, שתקפו את הנציבה ואת מקרון. דגן הציג מפות הריבונות – וזכה לתמיכה גדולה

ראש מועצת שומרון יוסי דגן סיים היום (חמישי) סדרת פגישות 25 חברי הפרלמנט האירופי, שתקפו את הנציבה ואת מקרון. דגן הציג מפות הריבונות – וזכה לתמיכה גדולה. בכיר הפרלמנט הרמן טרש: "פיניטו לה קומדיה מדינה פלסטינית, הזמן הכי מתאים לריבונות" דגן אמר: "הריבונות – בידינו, נביא אותה יחד"

בדיוק ביום נאומה העויין של יו"ר נציבות האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, בו הכריזה על רצונה להקפיא התמיכה של האיחוד האירופי בישראל ולהטיל סנקציות, קיים ראש ראש מועצת שומרון יוסי דגן מרתון פגישות בן יום וחצי עם 25 חברים בפרלמנט האירופי בבניין הפרלמנט האירופי בשטרסבורג.

רבים מחברי הפרלמנט יצאו כנגד מדיניות הנציבה וכנגד התכנית להקמת מדינה פלסטינית של נשיא צרפת מקרון והביעו תמיכה במדינת ישראל, בהתיישבות ביהודה ושומרון ובריבונות. הרמן טרש, נציג ספרד באיחוד האירופי, תקף בסיום הפגישה את החלטת הנשיאה – ואת מדיניות ממשלת ספרד, הכריז כי אין עתיד למדינה פלסטינית וקרא לקדם את החלת הריבונות ביהודה ושומרון.

נציג ספרד: "רעיון 2 המדינות נגמר"

הרמן טרש אמר לדגן: "זהו רגע האמת. לשני הצדדים – הטובים והרעים. יהיו גבולות שישתנו, בכל העולם. רעיון 2 המדינות נגמר".

דגן ציין כי רצועת עזה אחרי עקירת הישובי גוש קטיף היא בעצם 'מדינה פלסטינית' – וכתוצאה מכך יצא ממנה טבח השבעה באוקטובר.

בתגובה אמר חבר הפרלמנט.

טרש: "פינטו מדינה פלסטינית. זה לא הפתרון, צריך פתרון אחר. זה רגע טוב לחדש את הסטטוס ביהודה ושומרון, להפוך אותם לטריטוריה ישראלית ותחת השפעה ישראלית. הגיע הזמן לריבונות. זה עוד ישתנה, אנשים יבינו את המציאות לאט לאט", סיכם טרש את דבריו.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה להרמן טרש על דבריו: "אני מודה לך מקרב לב על התנגדותך האמיצה להצעתה המקוממת של נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, להקפיא את התמיכה בישראל. דבריך הם קרן אור וקול שפוי בתוך פרלמנט שבו נציגים רבים מדי הם בורים, שאינם מבינים את המציאות ובוחרים לתקוף אותנו – הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון – בזמן שאנו עדיין מלקקים את פצעי ה-7 באוקטובר ונלחמים על חיינו".

"עמדתך הברורה מזכירה לנו שאנחנו לא לבד במערכה הזו. יש לנו אותם ערכים מערביים ואותם אויבים ברבריים המאיימים על כולנו. התמיכה שלך ושל חברינו בפרלמנט חיונית לנו ומחזקת את רוחנו. אני בטוח שביחד, מתוך הבנה של הסכנה המשותפת, נדע לעמוד איתן ובסופו של דבר – ננצח. הריבונות בידינו ונביא אותה ביחד" – סיכם ראש מועצת שומרון.

חבר הפרלמנט האירופי ליוסי דגן: "בסיטואציה כזאת אין סיכוי לשלום"

חבר הפרלמנט קריסטיאן טרהש, נציג רומניה בפרלמנט, אמר אחרי פגישתו עם יוסי דגן : "לדעתי הכרזת הנשיא מקרון בכך שצרפת תכיר במדינה פלסטינית נעשתה בזמן לא הולם, כשכל כך הרבה חטופים עדיין נמצאים בשבי חמאס. לפני שמדברים על מדינה פלסטינית חשוב להחזיר את כל החטופים, להבין מי יהיה אחראי שם. אונר"א ומערכת החינוך הפלסטינית מחנכים צעירים פלסטיניים להרוג יהודים. בסיטואציה כזו אין סיכוי לשלום".

חבר הפרלמנט מנואל פרגוקס מיוון הוסיף: "אני מבקש להביע סולדיריות עם ישראל, שעמדה נגד התקיפה מכל המדינות המוסלמיות. למדינה שלנו יש קשרים היסטוריים ענפים עם ישראל, ויש לנו אויב משותף. אשמח לבקר במדינתכם ובשומרון כמובן".

גם חבר הפרלמנט האירופי כריסטופר סטורם יצא נגד הסנקציות והכריז על תמיכה מלאה בריבונות: "אני יכול להבטיח לך, שאנו תומכים בישראל בכל העניינים, וכמובן גם במאבקך על ריבונותך בשומרון. מבחינתי זה מגוחך כשהיא (נשיאת נציבות האיחוד האירופי) אומרת משהו כזה. הדבר החשוב ביותר עבורנו הוא שדמוקרטיה חופשית כמו ישראל תורשה להגן על עצמה ועל ריבונותה, ואנחנו תמיד נתמוך בזה. אנחנו נמשיך לעבוד יחד עם ישראל וכל הדמוקרטיות החופשיות האחרות בעולם כדי להגן על עמנו מפני ארגוני טרור כמו חמאס."