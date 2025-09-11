מעצרה של המסיתה נגד נתניהו הוארך ב-5 ימים - חדשות סרוגים
מעצרה של הקפלניסטית המסיתה נגד נתניהו הוארך ב-5 ימים

(צילום: מחאת הרצליה למען הדמוקרטיה)
חדשות סרוגים אריה יואלי

אריה יואלי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 11.09.2025 / 12:52

המשטרה עצרה את ד"ר יולנדה יבור, אחת המפגינות הראשיות של קפלן, בחשד להסתה לאלימות נגד ראש הממשלה. בעבר פרסמה: "אני מאוד מקווה שגם בצד שלנו יש מאגרי נשק. זה לא ייגמר בלי שיישפך כאן דם"

המשטרה האריכה את מעצרה של ד"ר יולנדה יבור מאור עקיבא בחמישה ימים. יבור, חשודה בהסתה באלימות נגד נבחר ציבור, בעקבות דברים שפרסמה נגד ראש הממשלה.

יבור, משמשת עוזרת מחקר באוניברסיטת תל אביב, ומרצה במרכז האקדמי שלום, האוניברסיטה הפתוחה, ובמכללת אורנים. היא אחת מראשי המחאה נגד הממשלה. היא נעצרה כבר לפחות 9 פעמים בהפרות סדר בהפגנות נגד נתניהו, בעיקר בהפגנה בקיסריה סמוך לביתה ולביתו. בהפגנות היא משתמשת בשפה משתלחת ומאיימת, עד כדי שימוש באלימות פיזית.

זה לא ייגמר בלי שיישפך דם

אתמול היא שיתפה תמונה של שריפת בית ראש הממשלה בנפאל, במסגרת ההפיכה שמתרחשת שם, וכתבה "רק כך". בעבר פרסמנו בסרוגים מבחר מהפנינים שלה. ביניהם: "אני לא רוצה את זה אבל לשם זה הולך. איתמר בן גביר חימש את כל המטורפים שלו בנשקים. אני מאוד מקווה שגם בצד שלנו יש מאגרי נשק. זה לא ייגמר בלי שיישפך כאן דם".

את הסוף של המאבק היא רואה באופן הבא: "כשהנבלה בידיים שלנו. כשהממשלה הזו נופלת. כשהמלחמה נפסקת. כשהחטופים בבית. לא שניה אחת לפני".

מהמשטרה נמסר: "בהמשך להודעה אודות מעצרה של תושבת אור עקיבא בחשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור. לפני זמן קצר נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה עד לתאריך 15.9.25".

בנימין נתניהו
הסתה לאלימות
יולנדה יבור
מעצר

