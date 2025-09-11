שר התקשורת שלמה קרעי שלח מכתב למשנה ליועמ"שית, עו"ד גיל לימון והבהיר כי הייעוץ המשפטי או מי מטעמו אינו מייצג אותו ואת משרד התקשורת

שר התקשורת שלמה קרעי שלח הבוקר (חמישי) מכתב למשנה ליועמ"שית, עו"ד גיל לימון והבהיר כי הייעוץ המשפטי או מי מטעמו אינו מייצג אותו ואת משרד התקשורת.

מדבריו של קרעי: בעוד שופטי ישראל כפופים להוראות סעיף 2 לחוק יסוד השפיטה, המחייב אותם לפסוק בהתאם לדין; על שרי הממשלה חל סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת, המחסן אותם מתחולת צווים שיפוטיים במילוי תפקידם. מובן שאין לפרש את חוק החסינות כאילו שרים פטורים לחלוטין מפיקוח המשפט המינהלי על החלטותיהם.

"אבל במציאות הקיצונית אליה הובילו אותנו שופטי העליון ופקידי הייעוץ המשפטי, מציאות שבה שופטים ופקידים פרקו מעליהם לחלוטין את עול הדין, הציפייה שרק השרים לבדם – היחידים בזירה הזו שלגביהם יש הוראה מפורשת הפוטרת אותם מציות לצווים שיפוטיים – יכפיפו את עצמם לגחמות השופטים והפקידים, היא מתכון לאנרכיה".

"הלכנו כברת דרך ארוכה מאז הנקודה האחרונה שבה יכלו שופטים לרחוץ בניקיון כפיהם, ולטעון כי הם בסך הכל "מפרשים את הדין". השופטים מקיימים את הדין רק אם הוא תורם לביצור הממסד השיפוטי-פקידותי, ואת השקפת עולמם הפוליטית בסוגיה שעל הפרק.

"בנסיבות קיצוניות אלה קביעתך ש"שר התקשורת אינו מעל החוק" היא נכונה, אך הקביעה כי "הוא חייב לקיים צווים שיפוטיים" היא שגויה. החוק הוא שפוטר אותי מקיום צו שיפוטי; החוק הוא שמעגן את עליונות נבחרי הציבור על השופטים. גם אתה מחויב לקיים את החוק, ואני דורש ממך לעשות זאת"."

קרעי: "זה מהלך פוליטי, לא משפטי"

"לגופו של עניין, לא הייעוץ המשפטי ולא השופטים עוסקים בפירוש החוק. משרדך עשה יד אחת עם העותרים והשופטים כדי לשלול ממני את מעט סמכות הפיקוח על התאגיד שהמחוקק העניק לשר התקשורת. זה מהלך פוליטי, לא משפטי, ואין בכוחן של כותרות כמו "החלטה" או "פסק דין" כדי לתת לו תוקף מחייב".

ד"אני מודיע לך שבהתאם לסעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין, לך ולחבר מרעיך אין שום יפוי כח יותר לייצג אותי או את משרד התקשורת. כל אופן, אם תתעקש להמשיך לפעול בניגוד לחוק ובניגוד לרצוני, אני מציע שבמקום התגובה שלי לבית המשפט תכתוב כך: ״השר קרעי כתב דברי כפירה האסורים על פי הנחיות היועמ״שית לשעבר, ולכן החלטנו לצנזר את דברי הכפירה שלו ולא לאשרם״.

"אגב, לידיעתך, חופש הביטוי התגבר על הדיקטטורה שלך לפני כמה ימים ותגובתי זו ככתבה וכלשונה הועברה לבית המשפט בעתירה דומה אחרת. אולי תבקש להוציא את הגיליונות לשריפה בכיכר העיר. נגמרו הימים שבהם קיבלתם "אמן" משרי ממשלה על אף שפעלתם בניגוד לחוק. לא לעולם חוסן".