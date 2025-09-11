רצח השדרן תומך ישראל צ'ארלי קירק הבוקר (חמישי) בזמן הרצאה באוניברסיטה ביוטה מסעיר את ארה"ב וישראל. למרות שקירק נרצח ככל הנראה בגלל דעותיו הימניות. ליו"ר סיעת יש עתיד מירב בן ארי, היה חשוב להדגיש בעקבות הרצח שדווקא הימין הוא האלים.
דבריה המלאים: "אני לא מכירה את צ'רלי קירק, מעולם לא שמעתי עליו אבל הבנתי שהוא היה אוהב ישראל גדול ולכן אני, כמו רבים מצטערת על לכתו. אבל ההתנהלות של השופרות הבכירים של מכונת הרעל בהקשר אליו, היא פסיכית. אז בואו נעשה סדר, מי שרצח ר"מ הוא מהימין, מי שמאיים ומרביץ למפגינים מבוגרים כל שבוע, הם ימנים ומי שחשוד באונס הוא ח"כ בליכוד ועוד לא דיברתי על מופע האימים של טלי גוטליב עם האצבע המאיימת והצרחות אתמול במליאה כאחרונת העבריינים ויש לי עוד, אבל נסתפק בזה. עלובים"
קירק בן ה-31, היה נוצרי אוונגליסטי. פעיל אמריקאי התומך בימין ובשמרנות. היה מוכר כמייסד ומנכ"ל ארגון "טרנינג פוינט יו.אס.איי." (Turning Point USA – TPUSA). הארגון, שהוקם בשנת 2012, פועל לקידום רעיונות שמרניים בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות בארצות הברית.
בין השאר הוא יצא למסע תמיכה בטראמפ באוניברסיטאות נגד תרבות "שטיפת המוח" של השמאל וה-woke, ולמען תמיכה בשמרנות, בפטריוטיות אמריקנית ובישראל.
הוא הנחה את הפודקאסט הפופולרי התכנית של צ'רלי קירק ("The Charlie Kirk Show") והרבה להרצות ולנאום בפני קהלים גדולים. הוא היה נחשב לאחד מהדוברים הבולטים של דור המילניום והדור הצעיר בתנועה הרפובליקנית.
וולף
עוד מטומטמת ממפלגתו של הדחליל לפיד11:47 11.09.2025
שי
מנותקת קשר מהמציאות11:45 11.09.2025
מירב בן ארי שאלוהים חילק את השכל איפה היית עכשיו יש לציין עוד דבר אחד הרי במילא בחירות הבאות אתם מתאדים אתם לא עוברים את האחוז החסימה רק שיהיה לך חג שמח א
מירב בן ארי שאלוהים חילק את השכל איפה היית עכשיו יש לציין עוד דבר אחד הרי במילא בחירות הבאות אתם מתאדים אתם לא עוברים את האחוז החסימה רק שיהיה לך חג שמחהמשך 11:54 11.09.2025
עופר לוי
מה הפלא שהמדינה פה היא על זמן שאול11:53 11.09.2025
ס.ג.
צודקת. גם לפרו פלסטינים יש ימין. מבחינתם צרלי קורק הוא שמאל אוהב ישראל11:52 11.09.2025
סמדר
איזו בורות!!! את ריקה מתוכן!!! רק תרעלה וקנאה יש לך בגוף...11:50 11.09.2025
חלאס
תרנגולת צווחנית קוקואית11:59 11.09.2025
משה
אחת המטומטמות שפגשנו וזאת עוד בלשון המעטה. בעל הבית שלה הוא לא פחות סתום ממנה. זה מה שהם מסוגלים לייצר. שנאה. אכזריות וטמטום.11:57 11.09.2025
א. פ נהריה
הרב בן ארי שאלוהים חילק שכל איפה היית עכשיו יש אצלנו דבר אחד אתם במלא לא עוברים תפוז החסימה ובחירות הבאות אתם מתאדים במילא לא תהיו בכנסת אז שיהיה לך בהצלחההמשך 11:55 11.09.2025
רחל
למפלגה של לפיד יש תנאי סף להיכנס למפלגתו: כניסה למטורללים בלבד12:13 11.09.2025
