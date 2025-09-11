מירב בן ארי בעקבות הרצח של צ'ארלי קירק: "מי שרצח ר"מ הוא מהימין, מי שמאיים ומרביץ למפגינים מבוגרים כל שבוע, הם ימנים"

רצח השדרן תומך ישראל צ'ארלי קירק הבוקר (חמישי) בזמן הרצאה באוניברסיטה ביוטה מסעיר את ארה"ב וישראל. למרות שקירק נרצח ככל הנראה בגלל דעותיו הימניות. ליו"ר סיעת יש עתיד מירב בן ארי, היה חשוב להדגיש בעקבות הרצח שדווקא הימין הוא האלים.

דבריה המלאים: "אני לא מכירה את צ'רלי קירק, מעולם לא שמעתי עליו אבל הבנתי שהוא היה אוהב ישראל גדול ולכן אני, כמו רבים מצטערת על לכתו. אבל ההתנהלות של השופרות הבכירים של מכונת הרעל בהקשר אליו, היא פסיכית. אז בואו נעשה סדר, מי שרצח ר"מ הוא מהימין, מי שמאיים ומרביץ למפגינים מבוגרים כל שבוע, הם ימנים ומי שחשוד באונס הוא ח"כ בליכוד ועוד לא דיברתי על מופע האימים של טלי גוטליב עם האצבע המאיימת והצרחות אתמול במליאה כאחרונת העבריינים ויש לי עוד, אבל נסתפק בזה. עלובים"

קירק בן ה-31, היה נוצרי אוונגליסטי. פעיל אמריקאי התומך בימין ובשמרנות. היה מוכר כמייסד ומנכ"ל ארגון "טרנינג פוינט יו.אס.איי." (Turning Point USA – TPUSA). הארגון, שהוקם בשנת 2012, פועל לקידום רעיונות שמרניים בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות בארצות הברית.

בין השאר הוא יצא למסע תמיכה בטראמפ באוניברסיטאות נגד תרבות "שטיפת המוח" של השמאל וה-woke, ולמען תמיכה בשמרנות, בפטריוטיות אמריקנית ובישראל.

הוא הנחה את הפודקאסט הפופולרי התכנית של צ'רלי קירק ("The Charlie Kirk Show") והרבה להרצות ולנאום בפני קהלים גדולים. הוא היה נחשב לאחד מהדוברים הבולטים של דור המילניום והדור הצעיר בתנועה הרפובליקנית.