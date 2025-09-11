מסתננים משכונת שפירא בדרום תל אביב זרקו אבנים על יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, ועל פעילים חברתיים, במהלך סיור בשכונה

מסתננים משכונת שפירא בדרום תל אביב זרקו אמש (רביעי) אבנים על יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, ועל פעילים חברתיים, במהלך סיור בשכונה.

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, קיים אמש סיור שטח שני בשכונות דרום תל אביב, וזאת כחלק ממסעו ברחבי הארץ ועיסוקו בבעיות הליבה הפנימיות של מדינת ישראל. בתחילת הסיור נתקל פייגלין במארב אבנים של מסתננים בני השכונה, על פייגלין ועל פעילים חברתיים נוספים, ובהם שפי פז, ראש החזית לשחרור דרום תל אביב, ויגאל מלכה, יו"ר תנועת הרוב היהודי. בעקבות האירוע הגיש מלכה תלונה במשטרת ישראל.

עוד באותו נושא פייגלין פונה לנתניהו: "די למשחקים – שנה כעת את מטרות המלחמה" 20:34 | חדשות סרוגים 7 0 😀 👏

בסיור הציג משה פייגלין את תפיסת העולם של מפלגת זהות: חזרה לריבונות מלאה בכל ארץ ישראל, וזהות יהודית ברורה, כבסיס לכל פתרון אמיתי. לא עוד "ניהול סכסוך" או עצימת עיניים, אלא מדיניות שמבינה שבלי אמונה שכאן זהו הבית שלנו, ובלי הפגנת בעלות ברורה של המדינה, המרחבים היהודיים ימשיכו להיגזל.

פייגלין: "שכונות דרום תל אביב הפכו בשנים האחרונות לסמל של אובדן המשילות בישראל"

בשיח עם פעילים ותושבים מקומיים אמר פייגלין כי "רוב החוקים שבג"צ פסל הם חוקים שנועדו לפתור את בעיית המסתננים. בג"צ הוא ראש נחש שמנסה להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, הכול חוץ מיהודית. ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק הגדירה את ישראל כיהודית ודמוקרטית, אבל כששאלו את ברק מה זו יהודית. הוא אמר יהודית זה דמוקרטית.

"כלומר אפס משמעות ליהודית.. אנחנו כיום לא מדינה יהודית. אנחנו כמו אמריקה מדינה רב תרבותית, כשאת האוכלוסיות המהגרות זרקו על האוכלוסיות המקומיות החלשות שלהם אין כוח פוליטי ומשפטי".

עוד אמר פייגלין: "שכונות דרום תל אביב הפכו בשנים האחרונות לסמל של אובדן המשילות בישראל: השתלטות של מסתננים על המרחב הציבורי, פשיעה גוברת, רחובות שנכבשו, ותושבים שמסתובבים בפחד. אבל המציאות הזו איננה ייחודית לתל אביב. היא חוזרת על עצמה גם בנגב, בגליל, בירושלים ובערים מעורבות.

"זהו כשלון של המשטרה שאינה מתערבת בנעשה בשכונות שעליהן השתלטו המסתננים. כישלון של הממשלה שאינה מיישמת את המדיניות שבשמה נבחרה: ריבונות ומשילות בכל ארץ ישראל, וכשלון המשפט והצדק היהודי. כל הסקרים מראים כי אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ובכנסת הבאה כשנהפוך לשרים, מה שראינו בשכונת שפירא לא יחזור על עצמו".