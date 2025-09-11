ח"כ צבי סוכות בכנסת: הרצח הפוליטי בישראל נמצא מעבר לפינה. אני וחבריי בקואליציה קיבלנו איומים מפורשים ברצח, אך השב"כ משום מתמהמה

על רקע רצח פעיל הימין האמריקאי צ'ארלי קירק בארה"ב, ח"כ צבי סוכות מתריע הבוקר מפני רצח פוליטי שעלול להתרחש בישראל: "הרצח הפוליטי הקרוב במדינת ישראל נמצא מעבר לפינה, זה רק עניין של זמן.

אני וחבריי בקואליציה קיבלנו איומים מפורשים על כוונה לרצוח אותנו במכתבים שנשלחו לביתינו – אך כבר למעלה משנה שאותם עבריינים מסתובבים בחופשיות ומשום מה השב"כ טרם הניח עליהם את ידו.

עוד באותו נושא אילה חסון מתפוצצת: "רקב מוסרי" 09:18 | חדשות סרוגים 4 1 😢

זו עובדה מטרידה ותופעה שחייבים לגדוע עוד היום!".

את הדברים אמר הבוקר בכנסת בפתח ישיבת ועדת המשנה לועדת חוץ וביטחון בענייני יו"ש בראשותו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דברי ח"כ סוכות בכנסת. צילום: דוברות.

מוקדם יותר כתב השר בן גביר גם הוא דברים דומים בדף הטוויטר שלו. בציוצו כתב: כי הוא מקווה שהשמאל בארץ לא יחקה את זה שבארצות הברית.

קירק, פעיל פרו-ישראלי ידוע, נרצח הלילה במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה בארצות הברית.