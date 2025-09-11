על רקע רצח פעיל הימין האמריקאי צ'ארלי קירק בארה"ב, ח"כ צבי סוכות מתריע הבוקר מפני רצח פוליטי שעלול להתרחש בישראל: "הרצח הפוליטי הקרוב במדינת ישראל נמצא מעבר לפינה, זה רק עניין של זמן.
אני וחבריי בקואליציה קיבלנו איומים מפורשים על כוונה לרצוח אותנו במכתבים שנשלחו לביתינו – אך כבר למעלה משנה שאותם עבריינים מסתובבים בחופשיות ומשום מה השב"כ טרם הניח עליהם את ידו.
זו עובדה מטרידה ותופעה שחייבים לגדוע עוד היום!".
את הדברים אמר הבוקר בכנסת בפתח ישיבת ועדת המשנה לועדת חוץ וביטחון בענייני יו"ש בראשותו.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מוקדם יותר כתב השר בן גביר גם הוא דברים דומים בדף הטוויטר שלו. בציוצו כתב: כי הוא מקווה שהשמאל בארץ לא יחקה את זה שבארצות הברית.
קירק, פעיל פרו-ישראלי ידוע, נרצח הלילה במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה בארצות הברית.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
מאיה
לא שוכחים את רצח רבין לא שוכחים את ההסתה הנוראית באותה התקופה11:45 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עדיף שתתנדב בעזה ... תרגיש על בשרך , מה אנחנו עוברים ... תבוא אפילו רק לחודש , אבל לשטח , לפתיחת צירים , כניסה למבנים חשודים כממולכדים , סיורים בחורים שכל שניה מישהו יכול לקפוץ מאיזה חור באדמה ... בוא ... חתיכת שפן קטן
יש חצי מדינה שלא יכולה לסבול את הפרצוף שלך ... את מי הממשלה תעצור ?12:42 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיה
לא שוכחים את רצח רבין לא שוכחים את ההסתה הנוראית באותה התקופה11:45 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר