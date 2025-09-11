דיווח של גורמים המקורבים לציר השיעי, חושפים כי ההסכמות בין ישראל ועיראק בנושא שחרור אליזט צורקוב, כלל ערבויות ישראליות לא לתקוף את עיראק

העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", בעל קשרים לארגון הטרור חיזבאללה, ושאר הציר האיראני, מדווח כי שחרורה של אליזבט צורקוב הושג לאחר שישרל סיפקה לעיראק שורה של ערבויות, על כך שלא תתקוף בשטחה.

על פי הדיווח, השלטונות בבגדאד החלו לחשוש כי ישראל תחל לפעול בשטחן לאורך תקופת המלחמה, כאשר רף הדאגה של העיראקים עלה משמעותית לאחר המערכה כנגד איראן, והתקיפה בקטאר שהגיעה שעות בודדות לפני ההכרזה על הסכמה על שחרורה של צורקוב.

צורקוב, כך על פי הדיווח, שוחררה במסגרת הסכמות שהגיעו אליהן עיראק וישראל, בתיווך אמריקאי. במסגרת ההסכמות, התחייבה ישראל לא "להפוך את עיראק למטרה" כחלק מהקמפיין הצבאי המתמשך שלה באזור.

בנוסף על פי הדיווח, רמזה ישראל לשלטונות בעיראק לאורך החודשים האחרונים, כי גם בעיראק יש בנק מטרות שעלול להפוך ליעד, במידה וצורקוב לא תשוחרר.