אישה כבת 70 נהרגה מפגיעת רכב בעיר נשר. כוחות משטרה בוחני תאונות הדרכים של מרחב כרמל שהגיעו למקום, פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

אישה כבת 70 נהרגה היום (חמישי) מפגיעת רכב בעיר נשר. כוחות משטרה בוחני תאונות הדרכים של מרחב כרמל שהגיעו למקום, פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

מהמשטרה נמסר: "בוחני תאונות הדרכים של מרחב כרמל פתחו בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית בין רכב פרטי להולכת רגל, שאירעה בעיר נשר לפני זמן קצר. עפ"י גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותה של הולכת הרגל הרכב בשנות ה-70 לחייה. כוחות משטרה של תחנת נשר, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב כרמל שהגיעו למקום, פתחו בחקירת נסיבות התאונה".

עוד באותו נושא אסון בכביש: שירן, אחותה של שירלי לוי, נהרגה בתאונת דרכים קשה 09:52 | שיר לוי 0 0 😀 👏

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 09:45 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על הולכת רגל שנפגעה מרכב ברחוב צה"ל בנשר. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותה של אישה כבת 70.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א איתי מזור, סיפר: "הולכת הרגל שכבה במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום."