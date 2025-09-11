העיתונאית והמגישה אילה חסון, מתייחסת לרצח של איש הימין האמריקאי צ'ארלי קירק, ואומרת כי מי שמאשים אותו ברצח של עצמו הוא רקב מוסרי.
חסון כתבה: "דעות יש לכל אחד וזה לגיטימי כמובן. יש כאלה שמפתחים באופן עצמאי יש מי שרוצים להרגיש שייכות לאיזו קבוצה אז מעתיקים, יש מי שאפשר לשטוף להם את המוח".
"לצ'ארלי קירק היו דעות מאוד מגובשות שעוררו תמיכה או התנגדות. אבל נדמה לי שמה שעורר זעם אצל כמה ממתנגדיו, הייתה היכולת שלו לנמק עם ידע ועובדות. במקום להתווכח איתו הוא רצח אותו. רצח".
"ועוד יש מי שמאשימים אותו ברצח של עצמו. רקב מוסרי. מותר לחשוב אחרת", חתמה חסון.
הרצח-אין סוף הסתה לשנאה ולרצח של אנשי הימין - בארה"ב!וכאן, אין סוף איומי רצח של קפלן ע נתניהו, ועכשיו ניסה לרצוח אותו!
פיל
האם סיפור האהבה החולני בין השמאל הפסיכופתי והאיסלאם הקיצוני הוליד צאצא פגום בדמות רצח פוליטי לשם סתימת פיות?09:46 11.09.2025
