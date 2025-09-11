משרד הביטחון השלים בהצלחה בהצלחה פיתוח והדגמה טכנו מבצעית של רובוטים רוכבי מסילה המיועדים לאבטחת גבולות, בסיסים ומתקנים רגישים

מפא״ת במשרד הביטחון, לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר השלימו בהצלחה פיתוח והדגמה טכנו מבצעית של רובוטים רוכבי מסילה המיועדים לאבטחת גבולות, בסיסים ומתקנים רגישים, במימוש וביצוע של חברת טרקסמטיק. סדרת הניסויים התבצעה על גבי חומות כלא 'אלה' בבאר שבע והתאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין משרדי.

כחלק מהלקחים המבצעיים שנלמדו במלחמת "חרבות הברזל" נבחנו במהלך הפיתוח והניסויים מספר תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, שעימם עשויה המערכת להתמודד בשגרה ובזמן עימות, ביניהם: גילוי אדם וכלי רכב ממרחק, מעקב אוטומטי, יכולות התראה משופרות, יכולת תצפית ואחיזת שטח בתנאי ראות קשים וכן שולבו מערכות ואמצעים נוספים המאפשרים תגובה מבצעית מרחוק.

הפרויקט משלב שימושים ביטחוניים ואזרחיים וכולל רובוטים אשר מקבלים אנרגיה בטעינה אינדוקטיבית מהמסילה, דבר המאפשר להם לפעול 24 שעות ביממה ללא הפסקה. המערכת אינה פועלת לבדה, והיא תשולב בעתיד הקרוב כחלק מתפיסת הגנה לגבולות, מחנות בסיסים ובתי כלא – אשר קיימים בהם אמצעים וטכנולוגיות המהווים יחד השלמה מבצעית.

על הרובוט: "ההתמודדות עם האיומים הביטחוניים מחייבת חדשנות"

היכולות החדשות שהוכחו בניסוי מהוות קפיצת דרך משמעותית ביכולת התמודדות עם האיומים המתפתחים בכל גבולות המדינה וכן גם לאיומים מבפנים על בתי כלא, מתקנים ביטחוניים, בסיסים ועוד.

תא״ל יהודה אלמקייס, ראש יחידת המו״פ במפא״ת, משרד הביטחון: "רובוט מסילה הינו קוסנפט טכנולוגי ייחודי, אשר יתרונו המשמעותי ביחס לתחום הרובוטיקה, רחפנים ואוטונומיה, הינו העמידות והאמינות הגבוהה שביכולת של מערכת כזו להביא לשטח. מדובר במערכת רובוטית סמי-אוטונומית שצפויה לעבוד שבועות וחודשים ברצף עם תחזוקה מינימאלית שתביא מתקנים וגבולות להיות בטוחים יותר".

*רון שיין, ראש מו"פ לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי: "ההתמודדות עם האיומים הביטחוניים מחייבת חדשנות, יצירתיות ותגובה מהירה -והרובוט החדש הוא דוגמה מצוינת לכך. מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית, הכוללת יכולת עבודה רציפה ויכולות חישה מתקדמות, משתלבות לכדי מערכת מבצעית פורצת דרך, שתשדרג את ההגנה על גבולות ומתקנים רגישים ותעניק יתרון מבצעי אמיתי בזמן אמת . עבורנו, זו הוכחה ליכולת להפוך רעיון חדשני ליכולת מבצעית שמספקת יתרון ממשי בהגנת הגבולות והמתקנים החיוניים למדינה. אני מברך על שיתוף הפעולה בין המערכות השונות ומצפה להרחבת השימוש בטכנולוגיה לטובת ביטחון אזרחי ישראל".

גונדר ערן פייר, מפקד מחוז דרום בשב״ס: "פיילוט רובוט המסילה, המוקם בבית הסוהר ‘אלה’ בשיתוף משרד הביטחון וחברות ביטחוניות נוספות, הינו ביטוי לחדשנות ולשילוב טכנולוגיה מתקדמת עם ההון האנושי. הפרויקט מגלם את חזון המשילות של שירות בתי הסוהר – חיזוק הביטחון, יצירת יכולות התראה והגברת ההרתעה בתוך מתקני הכליאה ומחוצה להם".