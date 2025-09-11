בן גביר על רצח קירק: "שהחיקויים בישראל לא יצליחו"

ח"כ פוגל: "היועמ"שית תהיה אשמה ברצח הפוליטי הבא"

טראמפ בשיחה עם נתניהו: "התקיפה בדוחא - צעד לא חכם"

07:22

חצי שנה לפני: הציוץ של קירק שהתריע על התנקשות