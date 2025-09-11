בתגובה לרצח של הפעיל הפרו-ישראלי צ'רלי קירק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כותב הבוקר בעמוד הטוויטר שלו:
"השמאל בארה״ב הצליח לרצוח איש ימין, נקווה שהחיקויים שלהם בישראל לא יצליחו.
מילים יכולות להרוג."
נציין כי קירק נרצח הלילה ככל הנראה בידי צלף שירה בו ירייה אחת שפגעה בצווארו במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה בארצות הברית.
במהלך הלילה ה – FBI פרסם כי עצר חשודים אך לאחר מכן שחרר אותם וכעת למעשה הרוצח עדיין מסתובב חופשי.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
דני
בישראל זה הפוך . כל הרציחות הפוליטיות כולל של רבין המסיתים והמבצעים היו אנשים מהימין . אם כבא בן גביר צריך לדאוג מהצד הימני .08:59 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר
רק לפני 3 חודשים רוצח התנקש בשני פוליטיקאים דמוקרטים במינסוטה ,ארהב. מה צייץ בן גביר אז?09:10 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אין סוף איומי הרצח של קפלן על נתניהו מתאפשרים ע"י היועמשית שמצפה לרצח, בשם "חופש הביטוי"!
אין סוף איומי הרצח של קפלן על נתניהו מתאפשרים ע"י היועמשית שמצפה לרצח, בשם "חופש הביטוי"!09:10 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כאן,אין סוף איומי רצח של קפלן ובכיריו על נתניהו, כשעכשיו היה ניסיון רצח של נתניהו!והיום נעצרה יולנדה תבור שאיימה להצית את ביתו של נתניהו והמחישה זאת בסרטון שפרסמה!
כאן,אין סוף איומי רצח של קפלן ובכיריו על נתניהו, כשעכשיו היה ניסיון רצח של נתניהו!והיום נעצרה יולנדה תבור שאיימה להצית את ביתו של נתניהו והמחישה זאת בסרטון שפרסמה!09:09 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דני
בישראל זה הפוך . כל הרציחות הפוליטיות כולל של רבין המסיתים והמבצעים היו אנשים מהימין . אם כבא בן גביר צריך לדאוג מהצד הימני .08:59 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר