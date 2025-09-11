בתגובה לרצח של הפעיל הפרו-ישראלי צ'רלי קירק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כותב הבוקר בעמוד הטוויטר שלו:

"השמאל בארה״ב הצליח לרצוח איש ימין, נקווה שהחיקויים שלהם בישראל לא יצליחו.

מילים יכולות להרוג."

נציין כי קירק נרצח הלילה ככל הנראה בידי צלף שירה בו ירייה אחת שפגעה בצווארו במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה בארצות הברית.

במהלך הלילה ה – FBI פרסם כי עצר חשודים אך לאחר מכן שחרר אותם וכעת למעשה הרוצח עדיין מסתובב חופשי.

 