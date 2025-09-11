טרגדיה בשדרות: ילדה בת 8 נפלה מהקומה התשיעית בבניין מגוריה בעיר ונהרגה במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.

טרגדיה הבוקר בשדרות: המשטרה בודקת כעת נסיבות אירוע טרגי במסגרתו נפלה למותה ילדה בת 8 מקומה 9 בבניין מגוריה בשדרות.

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי תחנת שדרות בודקים כעת נסיבות אירוע טרגי, בעקבות דיווח בדבר ילדה בת 8 אשר נפלה מחלון ביתה בקומה ה-9 בעיר, גורמי רפואה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כאמור, הרקע והנסיבות בבדיקה.

מדוברות מד"א נמסר בנוגע לאירוע: בשעה 06:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על ילדה שנפלה מגובה בבניין מגורים בשדרות. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח ברזילי, ילדה בת 8 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

פראמדיק מד"א גאורגי גוליאק, סיפר:

"קיבלנו קריאה על ילדה שנפלה מגובה רק בבניין מגורים. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש."