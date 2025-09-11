הדרבי של מנצ'סטר, הדרבי ד'איטליה, הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים. התגעגעתם לכדורגל הקבוצות? הוא חוזר ובכל הכוח

אחרי פגרת נבחרות שכללה שמונה שערים של נבחרת ישראל, ניצחון אסטרונומי של האלנד וחבריו ועוד שיא של כריסטיאנו רונאלדו. אנחנו חוזרים אל הליגות עם שני משחקי ענק באנגליה ואיטליה, ועוד אחד בישראל. אז מה מצפה לנו השבוע?

באיטליה שתי הקבוצות המעוטרות ביותר נפגשות, באנגליה שתי הקבוצות של מנ'צסטר במשבר אבל מפגש ביניהם תמיד מסקרן. בישראל הקטנה שלנו, הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים נפגשות לראשונה מאז ה-1:5 הגדול של בית"ר שהוריד את הפועל תל אביב ליגה.

לאן ילך הכדורגל של מנצ'סטר?

מנצ'סטר סיטי מגיעה לדרבי עם לא פחות מעשרה פצועים, ביניהם פיל פודן, מתאו קובאצ'יץ' ועומר מרמוש הצעיר. חניכיו של פפ מגיעים אחרי עונה בה אפילו המקום שלהם בליגת האלופות לא היה מובטח. אך הכוכב הגדול ארלינג האלנד, מגיע אחרי חמישה ושני בישולים במשחק האחרון בנבחרת. לסיטי רק ניצחון אחד במחזור הראשון, והיא כבר על שני הפסדים רצופים.

מנגד מנצ'סטר יונייטד אמנם מגיעה בריאה, אך במשבר עמוק לאורך שנים. הקבוצה השיגה את ניצחונה הראשון השנה רק במחזור הקודם. רובן אמורים נראה אובד עצות על הקווים, ובמועדון לא רואים את האור בקצה המנהרה. מנגד סיטי לא ניצחה כבר ארבעה דרבים רצופים, עם שני ניצחונות של השדים האדומים ושני תיקו.

מה יקרה במשחק? שתי הקבוצות במשבר עמוק ויפחדו לטעות ולהעמיק את המשבר, האלנד אמנם מגיע לוהט אבל הוא צריך את הקבוצה מאחוריו, ולרוב מתקשה לסחוב על עצמו את הקבוצה. 0:0 אחרי קרב חפירות.

ארץ המגף: דרבי ד'איטליה

נעבור לארץ המגף, שם שיחקו משחק אחד פחות. יובנטוס עם שני ניצחונות לא גדולים (0:1,0:2) מול פארמה וגנואה. אינטר התפוצצה במחזור הראשון עם 0:5 על טורינו והפסידה 2:1 לאודינזה.

אינטר בשנה שעברה חלמה על טרבל. היא העפילה לגמר ליגת האלופות, הייתה על סף נגיעה מאליפות והגיעה לחצי גמר הגביע האיטלקי. בסופו של דבר היא איבדה את האליפות, הובסה בחצי גמר הגביע בידי היריבה העירונית מילאן (4:1 בסיכום שני המשחקים) ונמחצה בידי פ.ס.ז בגמר ליגת האלופות החד צדדי בהיסטוריה (5:0). עוד עונה ללא תארים תכניס המערכת לסחרור.

יובנטוס מנגד נמצאת אחרי הסחרור ובשיאה של בנייה, אחרי שלא זכתה באליפות מאז 2020. היא מכוונת אמנם לזכייה באליפות, אך יותר משוחררת משמעותית מאינטר. גם אם לא יזכו באליפות השנה, יכוונו לשם בשנה הבאה. היא אמנם לא הרשימה מאוד באף משחק אבל היא יותר יציבה, מולה אינטר מציגה מצבים קיצונים של משחקי ענק לצד תצוגות נפל.

מה יקרה במשחק? דושאן ולאחוביץ' שהבקיע בשני המשחקים הראשונים של העונה, וגם במשחק של סרביה מול לטביה, יבקיע גם הפעם. הלחץ ייתן את אותותיו ויובנטוס תישאר מושלמת מול הקהל הביתי ותנצח 1:3.

הכדורגל שלנו: הפועל תל אביב מארחת את בית"ר ירושלים

ומכאן אל הליגה שלנו: הפועל תל אביב המתחדשת תארח את בית"ר ירושלים לראשונה מאז ה-1:5 לפני שנתיים שהוריד אותה ליגה. בית"ר מגיעה אחרי ניצחון קשוח על סכנין (1:2) ותיקו מאופס בעשרה שחקנים מול מכבי חיפה. הפועל תל אביב מגיעה גם היא אחרי ניצחון 1:2 (על קריית שמונה) ותיקו 2:2 מול בני ריינה.

שתי הקבוצות המשיכו לבנות את הסגל שלהם בפגרה, וזה יהיה ניסוי כלים ראשון אחריה. אחרי שסערת שועה נרגעה הוא חזר להרכב במשחק מול מכבי חיפה וצפוי לפתוח גם מול הפועל תל אביב. גריגורי מורוזוב צפוי להחליף בהרכב את זוהר זסנו שעבר למכבי חיפה.

מה יקרה במשחק? הפועל תל אביב נוהגת להסתבך מול בלומפילד מלא, בית"ר אוהבת להסתבך במשחקים שהם מעבר לכדורגל. בית"ר טובה יותר, והיא תצא עם ידה על העליונה 1:4 לירושלמים.

עוד משחקים מעניינים: ריאל מדריד יוצאת למשחק חוץ קשה מול ריאל סוסיאדד שבמשבר. ברצלונה מארחת את ולנסיה, היריבה המועדת על לבנדבוסקי במשחקו ה-150. מילאן תארח את בולוניה לשחזור גמר הגביע האיטלקי משנה שעברה.