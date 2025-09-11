המשפיען השמרן התריע על "תרבות ההתנקשויות" המתפשטת בשמאל – ונרצח בעצמו; אילון מאסק מאשים: "השמאל הוא מפלגת הרצח"

באפריל האחרון צייץ המשפיען השמרן צ'רלי קירק על תרבות ההתנקשויות שמתפשטת בשמאל. הלילה נרצח קירק על ידי מתנקש שירה בו בדיון באוניברסיטת יוטה.

בציוץ שפרסם רק לפני למעלה מחצי שנה כתב קירק: "תרבות ההתנקשויות מתפשטת בשמאל. ארבעים ושמונה אחוזים מהליברלים אומרים שיהיה מוצדק, לפחות במידה מסוימת, לרצוח את אילון מאסק. חמישים וחמישה אחוזים אמרו את אותו הדבר על דונלד טראמפ. בקליפורניה, פעילים קוראים להצעות חוק על שם לואיג'י מנג'ונה."

עוד כתב קירק: "השמאל מוכתם לתוך טירוף אלים. כל נסיגה, בין אם הפסד בבחירות או הפסד בתיק משפטי, מצדיקה תגובה אלימה ביותר. זוהי פועל יוצא טבעי של תרבות מחאה שמאלנית הסובלת אלימות ותוהו ובוהו במשך שנים רבות. פחדנותם של התובעים המקומיים ופקידי בתי הספר הפכה את השמאל לפצצת זמן מתקתקת."

