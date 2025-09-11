לאחר שהחשוד ברצח שוחרר, בFBI הודיעו כי המצוד נמשך. טראמפ הורה על הורדת דגלי התורן ברחבי המדינה לאות אבל על הירצחו של קירק

המצוד בארצות הברית אחרי היורה שהתנקש במשפיען השמרן צ'רלי קירק נמשך. תחילה נעצר חשוד – חבר במפלגה הדמוקרטית, אך הוא שוחרר בהמשך. ראש סוכנות ה-FBI קאש פאטל הודיע כי המצוד נמשך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה על הורדת דגלי התורן ברחבי המדינה כאות אבל על הרצח הפוליטי. "האיש הנהדר ואפילו האגדי, צ'ארלי קירק, מת." כתב טראמפ, "אף אחד לא הבין או פנה ללבבות הצעירים בארה"ב יותר טוב מצ'ארלי. הוא היה אהוב ונערץ על ידי כולם, ובמיוחד על ידי. הוא איננו איתנו יותר. מלאניה ואני מוסרים את תנחומינו לאשתו אריקה ולמשפחתו".

גם בישראל התייחסו לרצח הנתעב. ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ ברשת X: "צ'רלי קירק נרצח בשל דיבור אמת והגנת חירות. ידיד לב ארי של ישראל, הוא נלחם בשקרים ותמך בציוויליזציה היהודית-נוצרית. דיברתי איתו רק לפני שבועיים והזמנתי אותו לישראל. למרבה הצער, ביקור זה לא יתקיים. איבדנו בן אדם מדהים. גאוותו הבלתי מוגבלת באמריקה ואמונתו האמיצה בחופש הביטוי יותירו חותם מתמשך. נוח על משכבך בשלום, צ'רלי קירק".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "רצח צ׳ארלי קירק מזעזע במיוחד. צ׳ארלי היה אוהב ישראל אמיתי אבל מעבר לזה היה אדם שניהל שיח אמיתי עם יריביו וכך ביקש לקדם את ערכיו. שיח שבו הגן על המוסר והערכים בהם האמין. הצד האחר לא רצה לנהל שיח – רצה לרצוח את השליח של הדעה השונה. וזה דבר מסוכן. מסוכן לישראל, מסוכן לארה״ב ומסוכן לעולם החופשי. נוח בשלום צ׳ארלי קירק- זהו יום עצוב לעולם, יום בו נרצח אדם רק כי הגן על הדמוקרטיה, החופש, המוסר והצדק."