ג'ורג' בוש, ברק אובמה וג'ו ביידן פרסמו הצהרות חריפות בעקבות הרצח ביוטה, והדגישו: "לאלימות פוליטית אין מקום בדמוקרטיה – זה חייב להסתיים עכשיו"

רצח המשפיען השמרן צ'ארלי קירק ממשיך להדהד בארצות הברית. נשיאי ארצות הברית לשעבר התייחסו גם הם לרצח הפוליטי וקראו "האלימות הזאת חייבת להסתיים עכשיו".

ג'ורג' W בוש צייץ ברשת X: "היום, נרצח צעיר בדם קר בעודו מבטא את דעותיו הפוליטיות. זה קרה בקמפוס מכללה, שם חילופי רעיונות מנוגדים צריכים להיות מקודשים. אלימות וזלזול חייבים להימחק מהמרחב הציבורי. חברי מפלגות פוליטיות אחרות אינם אויבינו; הם אזרחינו. מי ייתן ואלוהים יברך את צ'רלי קירק ואת משפחתו, ומי ייתן ואלוהים ינחה את אמריקה לעבר נימוס."

הנשיא אובמה התייחס גם הוא: "אנחנו עדיין לא יודעים מה הניע את האדם שירה והרג את צ'רלי קירק, אבל לאלימות נתעבת כזו אין מקום בדמוקרטיה שלנו. מישל ואני נתפלל למען משפחתו של צ'רלי הערב, במיוחד למען אשתו אריקה ושני ילדיהם הקטנים."

עוד באותו נושא נתניהו וטראמפ מגיבים להתנקשות: מתפללים עבור צ'רלי 22:24 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

הנשיא הקודם, ג'ו ביידן: "אין מקום במדינה שלנו לאלימות מסוג זה. זה חייב להסתיים עכשיו. ג'יל ואני מתפללות למען משפחתו ויקיריו של צ'רלי קירק."

גם סגניתו של ביידן, ומי שהתמודדה בסבב הבחירות האחרונות מול טראמפ – קמילה האריס התייחסה לרצח: "אני מוטרד מאוד מהירי ביוטה. דאג ואני שולחים את תפילותינו לצ'רלי קירק ולמשפחתו. הרשו לי להבהיר: לאלימות פוליטית אין מקום באמריקה. אני מגנה את המעשה הזה, וכולנו חייבים לעבוד יחד כדי להבטיח שזה לא יוביל לאלימות נוספת."