פעיל הימין ומשפיען הרשת השמרני, צא'רלי קירק, אחת מהדמויות המוכרות ביותר בפוליטיקה האמריקאית, תומך ישראל נלהב ומקורב לנשיא טראמפ, נרצח בהתנקשות פוליטית במהלך אירוע דיבייט ושיח פוליטי שקיים באוניברסיטת יוטה.

נשיא ארה"ב הודיע באופן אישי: "ה (איש) הנהדר ואפילו האגדי, צ'ארלי קירק, מת. אף אחד לא הבין או פנה ללבבות הצעירים בארה"ב יותר טוב מצ'ארלי. הוא היה אהוב ונערץ על ידי כולם, ובמיוחד על ידי. הוא איננו איתנו יותר. מלאניה ואני מוסרים את תנחומינו לאשתו אריקה ולמשפחתו".

קירק, בן ה-31, נחשב לאחד מהמשפיענים וההוגים הפוליטיים המשפיעים ביותר בשיח העכשווי בארה"ב, הארגון שהקים "Turning Point USA" להפצת השיח החופשי וחופש הביטוי, יחד עם קידום ערכים שמרניים היה הגדול בארה"ב והמשפיע ביותר מסוגו.

קירק היה גם תומך ישראל מובהק, שהגן על ישראל במשך שנים ארוכות וטען למענה רבות בשיח הפנים אמריקאי, כאשר קטעים רבים שלו בדיונים כנגד אנטי-ישראלים הפכו לויראלים בשיח הפרו-ישראלי.

על פי הדיווחים והתיעודים, קירק נרצח בירי קליע אחד, על ידי רובה ארוך קנה. הוא נפגע בצווארו והובהל לבית החולים בעודו במצב אנוש, מותו נקבע ככל הנראה עם הגעתו אל בית החולים או זמן קצר לאחר מכן.

סרטונים שהופצו מהזירה הציגו מעצר של חשוד מבוגר, אך גורמי אכיפה בארה"ב מדווחים כי המצוד אחרי היורה או חשודים נוספים נמשך במרץ, וכי לא ברור אם החשוד שנלקח מהזירה הוא אכן בוודאות היורה.