בארצות הברית ובישראל מגיבים בזעזוע מניסיון ההתנקשות בפעיל השמרן הבולט צ'רלי קירק. נתניהו וטראמפ קראו להתפלל עבורו

ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ הערב (רביעי) ברשת X: "מתפללים עבור צ'רלי קירק", זאת לאחר ניסיון התנקשות בשדרן השמרן שנורה בעת עצרת באוניברסיטת יוטה בארצות הברית.

הנשיא האמריקני טראמפ הגיב אף הוא לירי: "כולנו חייבים להתפלל למען צ'רלי קירק, שנורה. בחור נהדר מכף רגל ועד ראש. אלוהים יברך אותו!".

קירק בן ה-31, נוצרי אוונגליסטי הוא פעיל אמריקאי התומך בימין ובשמרנות. הוא מוכר כמייסד ומנכ"ל ארגון "טרנינג פוינט יו.אס.איי." (Turning Point USA – TPUSA). הארגון, שהוקם בשנת 2012, פועל לקידום רעיונות שמרניים בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות בארצות הברית.

בין השאר הוא יצא למסע תמיכה בטראמפ באוניברסיטאות נגד תרבות "שטיפת המוח" של השמאל וה-woke, ולמען תמיכה בשמרנות, בפטריוטיות אמריקנית ובישראל.

הוא מנחה את הפודקאסט הפופולרי התכנית של צ'רלי קירק ("The Charlie Kirk Show") והרבה להרצות ולנאום בפני קהלים גדולים. הוא נחשב לאחד מהדוברים הבולטים של דור המילניום והדור הצעיר בתנועה הרפובליקנית.