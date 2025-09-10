המשפיען והשדרן תומך ישראל צ'ארלי קירק נורה על ידי מתנקש במהלך סיור הרצאות באוניברסיטאות ביוטה. מצבו הרפואי לא ברור

המשפיען והשדרן תומך ישראל צ'ארלי קירק נורה על ידי מתנקש בזמן הרצאה באוניברסיטה ביוטה. מדיווחים בארה"ב, הוא נורה בצווארו ועוד לא ידוע מה מצבו הרפואי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההתנקשות בצ'רלי קירק

קירק בן ה-31, נוצרי אוונגליסטי הוא פעיל אמריקאי התומך בימין ובשמרנות. הוא מוכר כמייסד ומנכ"ל ארגון "טרנינג פוינט יו.אס.איי." (Turning Point USA – TPUSA). הארגון, שהוקם בשנת 2012, פועל לקידום רעיונות שמרניים בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות בארצות הברית.

בין השאר הוא יצא למסע תמיכה בטראמפ באוניברסיטאות נגד תרבות "שטיפת המוח" של השמאל וה-woke, ולמען תמיכה בשמרנות, בפטריוטיות אמריקנית ובישראל.

הוא מנחה את הפודקאסט הפופולרי התכנית של צ'רלי קירק ("The Charlie Kirk Show") והרבה להרצות ולנאום בפני קהלים גדולים. הוא נחשב לאחד מהדוברים הבולטים של דור המילניום והדור הצעיר בתנועה הרפובליקנית.