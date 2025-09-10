פדויי שבי ובני משפחות החטופים נפגשו בבית הלבן עם הנשיא טראמפ, כשנשאלו אם לחץ צבאי יעזור לשחרור, ענו: "פעולה כזו תסכן את החטופים וכי הפתרון היחיד בר-קיימא הוא הסכם לסיום המלחמה"

המאמץ לשחרור החטופים. 24 שעות אחרי התקיפה בקטאר, הסתיימה פגישה בין נציגי משפחות החטופים, עילי ויעלה דוד, אחיו של אביתר דוד ופדויי השבי, אוהד ורז בן עמי לבין הנשיא דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, מזכיר ההגנה פיט הגסת' והשגריר סטיב ויטקוף.

שורד השבי אוהד בן עמי אחרי הפגישה עם טראמפ (מטה משפחות החטופים)

במהלך הפגישה שנערכה בבית הלבן בתאום מטה המשפחות להחזרת החטופים בוושינגטון, הנשיא טראמפ חזר על מחויבותו לשחרור כל החטופים והרגיע את המשפחות כי הממשל האמריקאי עובד קשה ומחויב לשחרורם והשבתם הביתה של 48 החטופים אשר עדיין מוחזקים בשבי חמאס. הוא הדגיש כי רואה חשיבות בכינוס כל צוות ההנהגה הבכיר ביותר כדי להיפגש עם המשפחות והשורדים, ובכך להראות את מחויבות הממשל האמריקאי להחזיר את כולם.

הנשיא טראמפ שאל את הנוכחים בפגישה האם לחץ צבאי יעזור למצב. המשפחות השיבו כי פעולה כזו תסכן את החטופים וכי הפתרון היחיד בר-קיימא הוא הסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים, דבר שהנשיא הסכים עליו.

הודינו לנשיא טראמפ על המאמצים

הנשיא הכיר בזוועה שבמצבם של החטופים תוך שהוא מביע הקלה למראה שורדי השבי, רז ואוהד, וחזר פעם נוספת והתחייב למאמצים בלתי פוסקים שלו ושל ממשל ארה״ב להבטיח את שחרור כל החטופים והחטופה אשר עדיין מוחזקים בעזה.

לאחר הפגישה אמר החטוף המשוחרר אוהד בן עמי: ״נפגשנו היום עם הנשיא טראמפ, עם סגן הנשיא, עם מזכיר ההגנה, מזכיר המדינה ועם השליח למזרח התיכון. הנשיא טראמפ הביע בפנינו את המחויבות הבלתי מעורערת שלו להמשיך את המאמצים להשבת כל החטופים הביתה בהקדם. הודינו לו ואנחנו מודים לו על זה שהשתחררנו ועל זה שאנחנו מאד מאד מקווים שכל החטופים, כל 48 החטופים יחזרו וישוחררו בהקדם״.