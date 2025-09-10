חברת לוקס פרודקטס (LUX) מודיעה על קריאה להחזרת מוצר של "פלפל לבן טחון" 100 גרם, זאת בעקבות ממצאים מדאיגים שהתגלו בבדיקה שערך שירות המזון של משרד הבריאות. בבדיקה נמצאו במוצר רמות גבוהות של אפלטוקסינים, שהן רעלני פטריות.
פרטי המוצר והאזהרה
המוצר המדובר הוא פלפל לבן טחון 100 גרם, המיוצר על ידי לוקס פרודקטס. המוצר נמכר בצנצנת פלסטיק עם תאריך תפוגה של 02/12/26 וברקוד 7290014693630.
אפלטוקסינים נוצרים באופן טבעי, אך עלולים לגרום למחלות ופגיעה בריאותית ארוכת טווח. עקב כך, הצרכנים שהמוצר נמצא ברשותם מתבקשים שלא לצרוך אותו. החברה פועלת לאיסוף המוצר מדרכי השיווק, והקריאה להחזרה מתבצעת בתיאום עם משרד הבריאות.
לשאלות ובירורים, ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 03-6130063 או במייל
Lux1products@gmail.com.
