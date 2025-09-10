ארגון המחאה האזרחי האמריקאי, "חיי שחורים חשובים" (Black lives matter/ BLM), הגיב באופן מזעזע לרצח הפליטה האוקראינית על ידי עבריין סדרתי, אפרו-אמריקאי, בארה"ב, ובאותה נשימה הצדיק גם מעשי טרור נגד ישראלים.
דף האינסטגרם הרשמי, של תנועת BLM, פרסם בתגובה לרצח של אירינה זארוצקה, פליטה אוקראינית בת 23, שנרצחה באופן אכזרי על הרכבת הקלה של קרוליינה הצפונית.
זארוצקה, נרצחה באופן ברוטאלי ורנדומלי לחלוטין, כאשר התיישבה הקרון רכבת קלה, מושב אחד לפני הרוצח שלה. דה-קרלוס בראון, עבריין סדרתי שמתגורר ברחוב, רצח את הפליטה הצעירה ללא שום אינראקציה או מילים שהוחלפו ביניהם. דה-קרלוס שלף סכין ודקר את אירינה באופן קטלני, ככל הנראה ללא שום סיבה.
בתגובה למקרה, העלתה התנועה לדף האינסטגרם הרשמי שלה, סרטון מסרט שבוים בשנות ה-80 על ידי ליזי בורדן, אישה שחורה ופעילה פמיניסטית רדיקלית.
בקטע, שפורסם בתגובה לרצח המחריד, נראית אישה שחורה, שעל ראשה עטויה כאפייה בעודה מרואיינת על ידי פעיל שחור נוסף, בסרטון מסבירה הפעילה עטוית הכאפייה: "יש לנו זכות לאלימות, לכל האנשים המדוכאים יש זכות לאלימות. אבל אני אגיד לך, זה כמו זכויות אחרות. זה צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, בסיטואציה הנכונה, ואני משוכנעת שזו הייתה ההזדמנות הנכונה!".
ג.
חולירות21:10 10.09.2025
שיר.ד
לדעתי לפגוע בנוסעת חפה מפשע לא מצדיק עבריין סדרתי. היא לא עשתה לו כלום ובטח שהיא לא אשמה בצרות שלו. לגביי דיכוי אני חושבת שלדכא אחרים זה דבר גרוע מאוד ואם...
לדעתי לפגוע בנוסעת חפה מפשע לא מצדיק עבריין סדרתי. היא לא עשתה לו כלום ובטח שהיא לא אשמה בצרות שלו. לגביי דיכוי אני חושבת שלדכא אחרים זה דבר גרוע מאוד ואם כבר לתקוף זה את מי שמדכא אותך בכוונה ולא חפים מפשע. זאת דעתי. עד כאן. העבריין הזה למאסר עולם.המשך 21:06 10.09.2025
שרה
עמוק מאד. ממש פילוסופי.21:11 10.09.2025
עוזי ע
הזכות לאלימות היא דו כוונית. היוזם אלימות, שלא יתפלא אם היא חוזרת אליו כבומרנג.21:33 10.09.2025
טרשי זהבה
דעתי שחפים מפשע שרוצחים אותם הטרוריסטים האלה צריך לנקות אותם מהעולם זו דעתי21:26 10.09.2025
