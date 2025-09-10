תנועת BLM עוררה סערה לאחר שהגיבה לרצח פליטה אוקראינית בארה"ב בפרסום המצדיק "זכות לאלימות". בהקשר זה רמזה התנועה גם להצדקת טרור נגד ישראלים.

ארגון המחאה האזרחי האמריקאי, "חיי שחורים חשובים" (Black lives matter/ BLM), הגיב באופן מזעזע לרצח הפליטה האוקראינית על ידי עבריין סדרתי, אפרו-אמריקאי, בארה"ב, ובאותה נשימה הצדיק גם מעשי טרור נגד ישראלים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הסטורי שפורסם לאחר הרצח, מתוך הדף הרשמי של תנועת BLM ("חיי שחורים חשובים").

דף האינסטגרם הרשמי, של תנועת BLM, פרסם בתגובה לרצח של אירינה זארוצקה, פליטה אוקראינית בת 23, שנרצחה באופן אכזרי על הרכבת הקלה של קרוליינה הצפונית.

זארוצקה, נרצחה באופן ברוטאלי ורנדומלי לחלוטין, כאשר התיישבה הקרון רכבת קלה, מושב אחד לפני הרוצח שלה. דה-קרלוס בראון, עבריין סדרתי שמתגורר ברחוב, רצח את הפליטה הצעירה ללא שום אינראקציה או מילים שהוחלפו ביניהם. דה-קרלוס שלף סכין ודקר את אירינה באופן קטלני, ככל הנראה ללא שום סיבה.

עוד באותו נושא הרצח האכזרי בארה"ב, והסערה שיצרה התעלמות התקשורת 19:53 | יאיר אמר 0 1 😢

בתגובה למקרה, העלתה התנועה לדף האינסטגרם הרשמי שלה, סרטון מסרט שבוים בשנות ה-80 על ידי ליזי בורדן, אישה שחורה ופעילה פמיניסטית רדיקלית.

בקטע, שפורסם בתגובה לרצח המחריד, נראית אישה שחורה, שעל ראשה עטויה כאפייה בעודה מרואיינת על ידי פעיל שחור נוסף, בסרטון מסבירה הפעילה עטוית הכאפייה: "יש לנו זכות לאלימות, לכל האנשים המדוכאים יש זכות לאלימות. אבל אני אגיד לך, זה כמו זכויות אחרות. זה צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, בסיטואציה הנכונה, ואני משוכנעת שזו הייתה ההזדמנות הנכונה!".