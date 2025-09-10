שרת החוץ הקנדית, אינטה ענאד, הודיעה כי קנדה תבחן מחדש את יחסיה עם ישראל בעקבות התקיפה בדוחא.

שרת החוץ של קנדה, אינטה ענאד, הודיע היום כי קנדה החליטה "לבחון מחדש את היחסים עם ישראל, בעקבות התקיפה בקטאר". ענאד הבהירה כי התקיפה נחשבת ל"בלתי מתקבלת על הדעת" מבחינת קנדה, והדגישה את מעמדה של קטאר כ"גורם לשלום ויציבות באזור".

לדברי ענאד, כל הצעדים הבאים, כולל אפשרות להטלת סנקציות או שינוי מדיניות, נמצאים כעת בבחינה. ההצהרה מגיעה על רקע התקיפה האווירית של ישראל לעבר מנהיגי חמאס בדוחא, שבוצעה על פי הודעות רשמיות במסגרת המאבק בטרור במזרח התיכון.

האיום הדרמטי מגיע, לאחר שראש ממשלת השמאל הקנדית מארק קארני כבר הביע בעבר ביקורת על פעולות צה"ל בעזה והודיעה כי יכיר במדינה פלסטינית ביולי 2025. ההערכות הן כי צעד זה עלול להחריף את המתיחות הדיפלומטית בין המדינות ולהשפיע על יחסי סחר ושיתופי פעולה נוספים.

ענאד הוסיפה וציינה כי קנדה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים, כולל האיחוד האירופי, שמציע אף הוא צעדים נגד ישראל בעקבות התקיפה, במטרה "להגן על יציבות האזור ולמנוע הסלמה נוספת".