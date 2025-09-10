על רקע אישור תקציב הביטחון בקריאה ראשונה, בן גביר טען כי הוסכם על העברת 160 מיליון ש"ח לשוטרים – אך במשרד האוצר הבהירו: "לא התחייבנו, התקציב נועד אך ורק למימון המלחמה"

על רקע ההצבעות הערב בכנסת על תקציב הביטחון, שהסתיימו באישור התקציב בקריאה ראשונה, התפתח עימות חריף בין שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר למשרד האוצר והשר בצלאל סמוטריץ׳.

בן גביר הודיע כי נפתרה המחלוקת מול האוצר, וכי כ־160 מיליון שקלים יועברו לטובת ימי מילואים לשוטרים. לדבריו, הושגה גם הבנה לחזור לשולחן המשא ומתן במטרה להשיב תקציבים שנגרעו ממשרדי הנגב והגליל ומשרד המורשת עוד בטרם ההצבעות הסופיות.

אלא שמשרד האוצר מיהר להוציא הודעה מתוקנת: “בניגוד לנטען: משרד האוצר לא התחייב להעביר 160 מיליון ש״ח למשרד לביטחון לאומי ובוודאי לא לפתוח סוגיות תקציב שלא קשורות למלחמה.”

עוד באותו נושא צרות לקואליציה: דגל התורה תימנע בהצבעה על התקציב 15:58 | יותם דשא 1 0 😀 👏

עוד נמסר מהאוצר: “התקציב שאושר היום בקריאה ראשונה נועד לממן את המלחמה. העברתו חיונית לביטחון ישראל וליכולת התפקוד של משרדי הממשלה כולם. על כלל חברי הקואליציה לגלות אחריות ולא לנצל זאת ליצירת משברים מלאכותיים וסחיטת תקציבים שאינם קשורים למלחמה.”

הפער בין דברי בן גביר להכחשה מצד האוצר ממחיש כי חרף ההצבעה הדרמטית בכנסת, המחלוקת התקציבית בקואליציה עדיין רחוקה מפתרון.