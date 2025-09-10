בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את טענות ההגנה והכריע כי משפט נתניהו יתנהל בקצב מואץ; ראש הממשלה טען כי הדבר מקשה עליו למלא את תפקידו בעיצומה של המלחמה בעזה

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (ד׳) כי משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יתנהל מעתה במתכונת מואצת של ארבעה דיונים בשבוע, ובהם שלושה ימים יוקדשו לחקירה נגדית של נתניהו עצמו.

בדיון שהתקיים אתמול טענו פרקליטי הנאשמים כי המתכונת החדשה תכביד עליהם מקצועית ואישית, ואף עשויה לפגוע בהגנה. נתניהו מצדו התריע כי הדבר מקשה עליו במילוי תפקידו כראש ממשלה, במיוחד לנוכח המערכה בעזה. השופטים רבקה פרידמן־פלדמן, משה בר־עם ועודד שחם דחו את הטענות וקבעו כי אין בהן כדי להצדיק הקלה: “מדובר בצוותי הגנה מנוסים, אשר יש בידם היכולת לעשות את ההתאמות הנדרשות. כך גם מר נתניהו, וזאת בלא שאנו ממעטים מן האתגרים המונחים בפניו.”

בית המשפט הסביר כי נקודת האיזון השתנתה: המשפט נמשך כבר יותר מחמש שנים, פרשת ההגנה רק בתחילתה, והתקדמותו איטית. בנוסף, תקופת כהונתם של חלק מחברי ההרכב מתקרבת לסיום. “מדובר בתיק ענק, ובמובנים לא מעטים חסר תקדים. חובתנו להכריע מחייבת תגבור משמעותי של מתכונת הדיונים.”

עם זאת, השופטים הותירו פתח לבקשות נקודתיות במידת הצורך, ואישרו הצעה לקיים דיון לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי, במטרה לגבש תכנית כוללת לסיום ההליך. הצדדים התבקשו לעדכן עד 16 בספטמבר האם הם ערוכים לדיון כזה.

שר המשפטים יריב לוין הגיב לפסיקה בכעס כשכתב: ״העובדה שבעודו מנהל את המלחמה מהקשות שידעה ישראל, בימים קריטיים לבטחון המדינה, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להקדיש חצי שבוע לניהול ההליך ההזוי, היא חרפה. ראש הממשלה חייב לנהל את ענייני המדינה, ולא לעסוק ימים שלמים בשאלות על עניינים חסרי חשיבות מלפני שנים רבות. לכן, אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק החשובה של ח״כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת מלחמה.״