רצח של פליטה אוקראינית על ידי עבריין סדרתי אפרו-אמריקאי מזעזע את ארה"ב, מפלג את המדינה על קווים גזעיים ויצר מה שנראה כנקודת שבר חדשה בציבור האמריקאי

במהלך הימים האחרונים, מקרה של רצח נוראי ומכוער מסעיר את ארה"ב, והתגובות אליו בתקשורת המיינסטרים מלבות את הלהבות, שגוברות מיום ליום כל כך, שאפילו הנשיא טראמפ התייחס למקרה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד השתלשלות האירועים לרצח, ללא קרדיט.

רצח מחריד וברוטאלי, שהתרחש בתחילת השבוע על הרכבת הקלה בצפון קרוליינה, מסעיר את ארה"ב. הרצח שתועד כולו בעדשות מצלמות האבטחה, התרחש כאשר אירינה זארוצקה, פליטה אוקראינית בת 23, עלתה לרכבת הקלה והתיישבה מושב אחד קדימה ממי שיהפוך במהרה לרוצח שלה.

דה-קרלוס בראון, עבריין סדרתי שמתגורר ברחוב, ושוחרר רק לא מזמן ממעצר בשורה של עבירות, ישב ברכבת הקלה. כאשר זארוצקה עלתה באחת התחנות והתיישבה מושב אחד מלפניו.

ללא שום אינטראקציה בין השניים, ורגעים אחדים לאחר שהתיישבה, שלף דה-קרלוס סכין מתקפלת, פתח אותה ודקר את הצעירה פעם אחת בצווארה באופן קטלני, ללא שום אזהרה מוקדמת או סיבה.

הרצח כולו נתפס בעדשות המצלמה, ויצר סערה מוחלטת בארה"ב. האדישות המוחלטת של הרוצח והסביבה, יחד עם מה שנראה כפשוט רצח חסר סיבה לחלוטין עורר זעם והלם רב בקרב הציבור האמריקני.

בנוסף לזה, תיעודים נוספים מהרכב, רק הוסיפו לסערה הציבורית ואף גררו את השיח אל מחוזות גזעיים. דה-קרלוס נתפס בעדשות המצלה מתרברב שוב ושוב רגעים אחרי שדקר את הצעירה באופן קטלני: "גמרתי את הילדה הלבנה הזאת".

תיעודים נוספים, של אדישותם של האנשים סביב אירינה, בעודה מדממת למוות, הוסיפו גם הם אש למדורה, במיוחד מכיוון שרובם היו שחורים ולא חשו לעזרתה בעודה מדממת למוות לבדה ובוכה.

הרצח הפך לסוג של נקודת שבר בציבוריות בארצות הברית, כאשר בצד הימני-שמרני, רואים בזה התגשמות של כל מה שהזהירו ממנו. דה-קרלוס הוא עבריין ששוחרר עשרות פעמים ממעצרים, ביצע בעבר מגוון של פשעים אשר חלקם גם אלימים, מצביע בדיוק על אוזלת היד הפלילית אשר הזהירו ממנה.

מעבר לכך, כלי תקשורת אשר מזוהים על השמאל הדמוקרטי, בוחרים בהתעלמות רועשת אל הסיפור. למרות שהרצח הפך למרכז השיח הציבורי בארה"ב, גופי תקשורת כמו הניו יורק טיימס, אשר מזוהים באופן משמעותי עם השמאל הליברלי, בחרו שלא לכסותו כלל, דבר שרק הגביר את הסערה הציבורית.

הרצח הברוטאלי הפך לחדשות כל כך מרעישות, שאפילו הנשיא טראמפ התייחס אליו באופן ישיר. בהודעה ברשתות החברתיות, דרש טראמפ: "החיה הנוראית שביצעה את הרצח הנורא של הנערה היפייפיה מאוקראינה, צריך לעבור משפט מהיר! שסופו צריך להיות, אך ורק, עונש מוות!".