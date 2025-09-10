יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, השתתף בוועידת MEAD המתקיימת בוושינגטון, והתייחס לנושאים ביטחוניים ופוליטיים, בהם המלחמה בעזה והיחסים עם ארצות הברית. לדבריו, פתרון שתי המדינות אינו ישים בעשור הקרוב.
בראיון שהעניק, לפיד התייחס לסוגיית שתי המדינות ואמר כי "לא יהיה פתרון של שתי מדינות בעשור הקרוב בגלל מה שקרה אחרי ה-7 באוקטובר". הוא הוסיף כי "נטל ההוכחה עבר מאיתנו לפלסטינים", וכי הם "חייבים להוכיח לנו שהם לא רוצים להרוג אותנו, לפני שנתחיל לדבר על גרסאות יותר אופטימיות של עתיד". לדבריו, ה-7 באוקטובר הוכיח כי "אנחנו חייבים להגן על עצמנו מאנשים שרוצים להרוג אותנו".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לפיד התייחס גם לביקורת על ישראל וטען כי מדובר באנטישמיות. "ישראל היא 0.1% מאוכלוסיית העולם ויותר מ־60% מהגינויים עוסקים בישראל", אמר. "ישראל מגונה יותר מכל שאר העולם גם יחד. בעשור הזה היו חצי מיליון הרוגים בסוריה, בסודן, במיאנמר. למה? יש רק תשובה אפשרית אחת: זה בגלל היהודים".
בהתייחסות למצב ההומניטרי בעזה, לפיד אמר כי "יש רעב בעזה. רוב הסיבה לכך היא חמאס". לדבריו, יש 700-800 משאיות שמחכות להיכנס דרך מעבר כרם שלום, והוסיף: "כשמדברים על זה, שווה לדבר גם על מי אשם ולמה אתם לא מדברים על חצי מיליון ילדים רעבים בסודן?".
בנושא היחסים עם ארצות הברית, לפיד התייחס לאמירותיו של דונלד טראמפ נגד ראש הממשלה ואמר כי "חלק מהעוצמה של ישראל נובע מהעובדה שאנחנו מתואמים לחלוטין עם הנשיא, הממשל וארה”ב. כשהם רואים שאנחנו לא – זה פוגע בכוח ובהשפעה שלנו באזור".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים