צה"ל החל בשלב חדש ומוגבר של מבצע "מרכבות גדעון ב", במהלכו הותקפו מעל 360 מטרות טרור בעיר עזה במסגרת שלושה גלי תקיפה, בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף חיל האוויר.

אילוסטרציה של פתיחת מרכבות גדעון ב', צילום: דובר צה"ל.

צה"ל הכריז על פתיחת שלב חדש ומוגבר במבצע "מרכבות גדעון ב'" בעיר עזה, שבמסגרתו הותקפו מעל 360 מטרות טרור בשלושה גלי תקיפה, בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף חיל האוויר. התקיפות התמקדו בתשתיות טרור, כולל מבנים רבי-קומות שהוסבו למתקנים צבאיים, עמדות תצפית וצליפה, חמ"לי תצפית, מתקני פיקוד ושליטה ואתרי אחסון ואמל"ח.

תקיפת תשתיות טרור ברצועה, צילום: דובר צה"ל.

בגל הראשון, במרחב דרג' תופאח, הותקפו עמדות תצפית מרכזיות, מתקן חקירות פנימי ופירים מבצעיים תת-קרקעיים של חמאס. הגלים השני והשלישי במרחב דרג' תופאח ואלפרקאן פגעו בנקודות כינוס תת-קרקעיות, מחרטה לייצור טילים ופצמ"רים ואתרי אחסון אמל"ח.

דובר צה"ל הדגיש כי ננקטו צעדים רבים לצמצום סיכון לפגיעה באזרחים,כולל הנעתם דרומה.

בימים הקרובים יוגבר קצב התקיפות באופן ממוקד על בסיס מודיעין מדויק, במטרה לשבש את מוכנות חמאס המבצעית ולהפחית את האיום על הכוחות בשטח.