נתניהו הזהיר את החות'ים לאחר תקיפת חיל האוויר בתימן: "נמשיך ונכה. כל מי שתוקף אותנו – נגיע אליו".

ראש הממשלה נתניהו משגר אזהרה חריפה למורדים החות'ים, לאחר מבצע נוסף של חיל האוויר בשמי תימן, בו הותקפו שורה מטרות של ארגון הטרור.

בטקס הנחת אבן הפינה לטיילת על שם נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ בבת ים, התייחס נתניהו למתקפות האחרונות: "לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים. בתגובה הם ירו לפני יומיים על שדה התעופה רמון. זה לא ריפה את ידינו – היום תקפנו שוב מהאוויר, במתקני טרור, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד מחבלים, וגם במתקנים נוספים".

נתניהו הדגיש כי ישראל תגיב בעוצמה לכל איום מצד שלטון הטרור בתימן: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו – נגיע אליו".

דבריי ראש הממשלה מגיעים על רקע התקיפות האחרונות של ישראל, הראשונה אמש בקטאר שזעזעה את המזרח התיכון, וכעת האיתות לחות'ים ולאזור כי ישראל יכול להמשיך ולתקוף במרחק כל יום.