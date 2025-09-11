הפקת הפסטיגל חשפה לראשונה את הדמיית במת היכל הפסטיגל 2025. הבמה המחודשת צפויה לשלב טכנולוגיה מתקדמת, תפאורה צבעונית ואפקטים ויזואליים מרהיבים – שיבטיחו חוויה עוצמתית ומלאת אנרגיה, בדיוק כפי שמצופה ממופע הילדים הגדול של השנה.

צפו בהדמיה של במת הפסטיגל החדשה

אבל החידוש השנה לא מסתכם רק על הבמה. הפקת הפסטיגל מציגה גם מהלך חברתי חדש בשיתוף עם חברת "רב-קו אונליין": ילדים בני 5 עד 18 שיגיעו ממרחק של יותר מ-50 ק"מ מתל אביב יקבלו החזר על הנסיעה בתחבורה הציבורית – הלוך ושוב. נזכיר כי ילדים מתחת לגיל 5 פטורים מתשלום בתחבורה ציבורית.

כך זה יעבוד

כדי לקבל את ההחזר יש להשתמש בכרטיס "רב-קו אונליין" אישי שבו מוזנים פרטי הילד ותאריך הלידה. מי שאין לו כרטיס כזה, יכול להנפיק אותו בחינם דרך האתר או בנקודות השירות ברחבי הארץ.

מימוש ההטבה

בכניסה להיכל הפסטיגל יוצבו עמדות תקיפה ייעודיות, בהן יש לאמת את כרטיס ה"רב-קו" איתו בוצעה הנסיעה. ההחזר יינתן על המקטע היקר ביותר בנסיעה, במידה והדרך כללה כמה קווים שונים. ההטבה לא תחול על כרטיסים כמו חופשי חודשי.

איפה מתעדכנים?

כל התנאים, גובה ההחזר והפרטים המלאים יתפרסמו באתר הפסטיגל ובאתר "קופת תל אביב" החל מיום ראשון, 14.9.25 – המועד שבו תיפתח גם מכירת הכרטיסים לשנה זו.

