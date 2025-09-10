לאחר חיסול בכיריו, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בעומק תימן. לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר שורת יעדים במרחבי צנעא ואל-ג'וף, בהם מחנות צבאיים, מטה ההסברה הצבאית של החות'ים ואתרי אחסון דלק ששימשו לפעילות מבצעית, כך חושף דובר צה"ל.
בצה"ל מסבירים כי התקיפות בוצעו על רקע שיגור כלי טיס בלתי מאוישים וטילים בליסטיים לעבר שטח ישראל על ידי שלטון הטרור החות'י. בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים בהם פעלו חמ"לי מבצעים ומודיעין, ששימשו את החות'ים לתכנון והוצאה לפועל של מתקפות טרור, וכן המטה האמון על הפצת תעמולה והסתה, כולל נאומי מנהיג הארגון עבד אל-מאלכ והצהרות הדובר יחיא סריע.
הצבא הדגיש כי שלטון הטרור החות'י פועל במימון ובהכוונה איראנית, תוך שימוש במרחב הימי לפגיעה בספינות סחר בינלאומיות ולביצוע פעולות טרור נוספות.
-זהבה טרשי
אני באה לתלוש אותם עד הסוף שלא ישאר להם זכר אנחנו לא רוצים שום זכר מהם אשרי האדם שעושה את זה אשרי האנשים שהולכים לעשות את זה שהשם ישמור אותם...
אני באה לתלוש אותם עד הסוף שלא ישאר להם זכר אנחנו לא רוצים שום זכר מהם אשרי האדם שעושה את זה אשרי האנשים שהולכים לעשות את זה שהשם ישמור אותם ויברך אותם אמן כי אתה ובואתם לשלום אמןהמשך 17:47 10.09.2025
עופר לוי
להחשיך את כל תימן. תימן כמדינה צריכה לשלם את המחיר ולא לפעול כמו בלבנון נגד חיזבאאלה אלא נגד המדינה שמארחת טרור.18:02 10.09.2025
