צה"ל תקף יעדים חות'יים בצנעא ואל-ג'וף, בהם מחנות צבאיים, מטה ההסברה ואתרי דלק, בתגובה לשיגורי טילים וכטב"מים לעבר ישראל.

לאחר חיסול בכיריו, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בעומק תימן. לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר שורת יעדים במרחבי צנעא ואל-ג'וף, בהם מחנות צבאיים, מטה ההסברה הצבאית של החות'ים ואתרי אחסון דלק ששימשו לפעילות מבצעית, כך חושף דובר צה"ל.

בצה"ל מסבירים כי התקיפות בוצעו על רקע שיגור כלי טיס בלתי מאוישים וטילים בליסטיים לעבר שטח ישראל על ידי שלטון הטרור החות'י. בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים בהם פעלו חמ"לי מבצעים ומודיעין, ששימשו את החות'ים לתכנון והוצאה לפועל של מתקפות טרור, וכן המטה האמון על הפצת תעמולה והסתה, כולל נאומי מנהיג הארגון עבד אל-מאלכ והצהרות הדובר יחיא סריע.

הצבא הדגיש כי שלטון הטרור החות'י פועל במימון ובהכוונה איראנית, תוך שימוש במרחב הימי לפגיעה בספינות סחר בינלאומיות ולביצוע פעולות טרור נוספות.

