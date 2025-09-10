חיל האוויר יצא למסע תקיפות נוסף בבירת תימן, צנעא. על פי דיווחים ערביים, חיל האוויר תקף לפחות 6 מטרות שונות ברחבי העיר. תיעודים ראשונים שנחשפים מהעיר מציגים תקיפות עוצמתיות על שורה של יעדים שונים.
תיעוד נוסף מהתקיפות בשטח תימן, מציג ככל הנראה תקיפה על יעד באזור מגורים בתוף העיר צנעא, במה שיכול להיות ניסיון נוסף לפגוע בגורמים בכירים בשורות החות'ים.
תיעוד נוסף, חושף תקיפה עוצמתית במיוחד של חיל האוויר בשטח הבירה. בסרטון ניתן לראות יעד שככל הנראה הופצץ מספר פעמים. פיצוצים חוזרים ופגיעות חימושים נשמעים לאורך כל הסרטון, וניתן לראות גם במרחק, את עצמת הפיצוצים.
נראה שלאחר התקיפה אמש על הנהגת חמאס בקטאר, בין אם בסופו של דבר הייתה מוצלחת במלואה או רק באופן חלקי. ישראל משדרת היום מסר למזרח התיכון.
בו היא מזהירה כי ישראל יכולה לא רק לבצע את התקיפות האלה, אלא גם להמשיך ולבצע אותן כל יום גם ביעדים שונים.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
עובדיה מזרחי
טוב מאוד17:19 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודה גור
כול הכבוד להמשיך כך17:15 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר