פיצוצים נשמעים בצנעא בירת תימן.
עד כה דווח על מספר מטרות שהותקפו ועל עשן רב שמיתמר מהמקום.
ראשוני: חיל האוויר תוקף כעת בתימן. דיווחים על פיצוצים בבירה צנעא. עד כה דווח על מספר מטרות שהותקפו ועל עשן רב שמיתמר מהמקום.
פיצוצים נשמעים בצנעא בירת תימן.
עד כה דווח על מספר מטרות שהותקפו ועל עשן רב שמיתמר מהמקום.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רוימי רפאל
התימנים לא רוצאים להירגע בסוף תימן תיהי כמו עזה16:57 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוימי רפאל
התימנים לא רוצאים להירגע בסוף תימן תיהי כמו עזה16:57 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר