מלשכת יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד נמסר היום (רביעי) כי בשבת הבאה יתקיים מפגש ראשון של ראשי מפלגות גוש השינוי. לפגישה הוזמנו נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, בני גנץ ויאיר גולן. על פי ההודעה, מדובר במפגש ראשון מתוך סדרת פגישות מתוכננות, שמטרתן לעצב את קווי היסוד של הממשלה הבאה.

ההודעה מגיעה בצל סדרת המגעים והפגישות שנערכו בשבועות האחרונים בין בכירי האופוזיציה: ליברמן הכין ופרסם מסמך עקרונות לחוקה והדגיש את הצורך בהסכמה רחבה של כל המפלגות הציוניות; בהמשך נפגש עם נפתלי בנט ועם גדי איזנקוט בניסיון לקדם שיתוף פעולה; ולפיד עצמו קיבל מכתב מליברמן בקריאה לאחד את הכוחות.

המפגש המתוכנן בשבוע הבא מסמן מעבר מהצהרות ופגישות אישיות למהלך מאורגן ומתואם של כל ראשי גוש השינוי, במטרה להציג אלטרנטיבה ממשית לממשלת נתניהו ולהכין את הקרקע ליום שאחרי. ההערכה היא כי כבר במפגשים הקרובים תעלה לדיון שאלת סדר העדיפויות המדיני־ביטחוני לצד הסוגיות החברתיות־כלכליות.