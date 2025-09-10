הרמטכ״ל הגיע הבוקר לאישור תכניות ותדרוך למפקדים בפיקוד הדרום: ״אנחנו הולכים למוטט את השלטון הזה ואין משהו שיעצור אותנו מביצוע המשימה"

מבצע מרכבות גדעון ב'. הרמטכ״ל רא"ל אייל זמיר, הגיע היום לשיח מפקדים ותדרוך לקראת התמרון המתקרב עזה. בתדרוך השתתפו קציני המטכ"ל, מפקדי החילות ומפקדי האוגדות והחטיבות המתמרנות. בנוסף, הרמטכ״ל קיים אישור תכניות להמשך עם מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הרמטכ"ל על מיטוט שלטון חמאס (צילום: דובר צה"ל)

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אנחנו מתקדמים לעבר השלבים הבאים במשימת מיטוט שלטון החמאס – זה היעד שלנו. אנחנו הולכים למוטט את השלטון הזה ואין משהו שיעצור אותנו מביצוע המשימה.

למולנו שתי מטרות – שחרור החטופים, זוהי משימה ערכית, ראשונה במעלה, קריטית וחיונית ולצדה משימת מיטוט החמאס – אלו הן משימות דורנו. כפי שאמרתי בעבר, אנחנו נתקוף אותם ונרדוף אחריהם בכל מקום – ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים כפי שעשינו ב-24 השעות האחרונות.

עוד באותו נושא שר הביטחון לתושבי עזה: ההוריקן בדרך 09:15 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

אנחנו בוחנים מקרוב את שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון. לנגד עיניי ולנגד עיניי המטה הכללי מטרות המלחמה הרב-זירתית כולה. אנחנו מצויים כבר כמעט שנתיים במלחמה וכעת בשלבים מכריעים בה. אנחנו מייצבים את המציאות לדורות, ככה עלינו לראות זאת״.