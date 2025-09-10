שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיע לביקור ושוחח עם הכוחות בחזית בעזה, כ"ץ התחייב בפני הלוחמים שהמערכה תתמיד על לכניעת חמאס, והסביר כי האויב יותקף בכל מקום שיתחבא

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיע מוקדם יותר לביקור בחזית עזה, במהלכו נפגש עם הלוחמים והכוחות המתמרנים בשטח, והודיע להם כי חמאס הוא האויב בכל מקום בו הוא נמצא, וקבע כי הלחימה תיגמר רק כשארגון הטרור ייכנע. דבריו של כ"ץ מגיעים על רקע התקיפה הדרמטית אמש על הנהגת חמאס בבירת קטאר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דברי שר הביטחון. צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון.

במהלך המפגש עם החיילים אמר כ"ץ כי חמאס אינו מסוגל להשתנות, והוסיף: "אם היו יכולים, הם היו פושטים על היישובים, על המוצבים וגם חוטפים – הם לא השתנו ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר להם להמשיך לשלוט בעזה". לדבריו, רק כניעה מלאה, החזרת החטופים והתפרקות מנשק תסיים את הלחימה.

כ"ץ התייחס גם למתקפות שביצע חמאס, בהן פגיעה ביישובים ובחיילים, ואמר כי למרות הניסיון "להטיל מורא על החברה הישראלית באמצעות מעשים אכזריים ותיעוד מצולם, הם לא הצליחו ולא יצליחו". הוא הדגיש כי חמאס הוא אויב לא רק ברצועה, אלא גם בלבנון, סוריה, איראן ואזורים נוספים. במה שנראה כרמז ברור להתקפה אמש על הנהגת חמאס, בבירת קטאר, דוחא.

עוד באותו נושא כ"ץ על התקיפה בקטאר: "אין מקום שבו יוכלו להסתתר" 09:15 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

כ"ץ חיזק את רוחם וקרא להם להמשיך בעמידה האיתנה: "אתם צריכים להיות חזקים מאוד, כי החוזק שלכם מגן על היישובים ונותן כוח לכל הכוחות בשטח – ובסוף זה הכול חלק מאותה משימה אחת".