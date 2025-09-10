הפוליטיקאי השיעי העיראקי, פאיק א-שיח' עלי, הגיב לתקיפה הישראלית בקטאר וטען כי לאף מדינה באזור אין יכולת להגיב נגד ישראל.
על פי דבריו, "בואו נהיה כנים. אין מדינה באזור שיכולה להגיב נגד ישראל. כל ניסיון להתפאר ולאיים בתגובה נגדה הוא מעשה בדים. על כולם להסתפק בגינוי ודי".
עוד הוסיף כי "ידה של ישראל ארוכה והיא החליטה לגמור את 'האסלאם הפוליטי הלוחם' באזור. והיא תעשה את זה".
לבנה
צודק בהחלט איש חכם הוא רואה את המציאות נכונה בדיוק כמו שהיא אין על ישראל אף אחד לא יכול עלינו בתחבולות תעשה לך מלחמה חחחחח16:52 10.09.2025
