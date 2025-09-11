יו"ר חד"ש תע"ל לשעבר ח"כ איימן עודה אמר בראיון כי "הכיבוש הוא הטרוריסט הגדול ביותר". לטענתו האירועים בעזה אחרי 7 באוקטובר אינם תגובה אלא חלק מתוכניות ישנות נגד הפלסטינים

חבר הכנסת לשעבר ויו"ר חד"ש תע"ל איימן עודה משמיע אחת מההתבטאויות החריפות ביותר שנשמעו ממנו עד היום. בריאיון שפורסם לאחרונה בפודקאסט Mazeej הוא מצהיר כי "הכיבוש הוא הטרוריסט הגדול ביותר". האמירה הזו שנשמעת בצל דיון ציבורי נרחב סביב אירועי 7 באוקטובר והשלכותיהם מציבה אותו שוב בלב סערה פוליטית וחברתית.

הכיבוש הוא המקור לכל הרוע האומנם?!

עודה הדגיש כי לדעתו הכיבוש הישראלי הוא שורש כל העוולות באזור. לדבריו אין מדובר בגורם משני או רקע רחוק אלא בלב הבעיה. "כשיהודים דמוקרטיים מתקשרים אליי ומדברים איתי בעברית על טרור", סיפר, "אני עונה להם חד וחלק: הכיבוש הוא הטרוריסט הגדול ביותר." הוא התעקש שזו אינה סיסמה אלא עמדה עקרונית שהוא מצהיר עליה בשפה הערבית בעברית ובאנגלית.

לא תגובה אלא תוכנית ישנה

אחד מחלקי הריאיון הבולטים היה טענתו כי מה שקורה בעזה לאחר 7 באוקטובר אינו תגובה ישירה לאירועי אותו יום. לדבריו: זו איננה תגובה ל־7 באוקטובר אלא שימוש באירוע כדי ליישם תוכניות ישנות שתוכננו מזמן.

הוא הזכיר כי כבר מראשית שנות החמישים קודמו פרויקטים הקשורים לעתיד עזה ושדבריהם של ראשי ממשלה ישראלים על כך שעזה תטבע בים או שיישוב פלסטיני יוקם בין עזה לסיני מוכיחים שהמדיניות נבנתה הרבה לפני הטבח.

ביקורת על הפגיעה באזרחים

לצד הטענות הקשות עודה ציין כי הוא מתנגד לכל פגיעה ישירה באזרחים. "יש לי עמדה ברורה נגד הרג חפים מפשע נגד הרג ילד נגד חטיפת קשיש הדגיש. הוא הוסיף כי יש מי שיאמרו שפעולות אלימות מצד פלסטינים הן תגובה לכך שיהודים הורגים את ילדינו אך לדבריו גם אם זה נכון אין בכך להצדיק את ההרג של אזרחים מהצד השני.

"הכיבוש הוא הפושע הגדול ביותר"

עודה ניסה להסביר את ההבחנה שהוא עושה בין אירועים נקודתיים לבין התמונה הרחבה. "צריך להפריד בין פיגועים שבהם נפגעים אזרחים חפים מפשע לבין המערכת שמייצרת את המצב הזה" אמר. מבחינתו הכיבוש הוא המנגנון הגדול שמוליד את כל שאר המעשים ולכן הוא הפושע המרכזי.

ההתבטאות עוררה הדים רבים במערכת הפוליטית ובציבור הישראלי. עבור תומכיו מדובר בהצבת מראה בפני החברה הישראלית והזכרת שורש הסכסוך. עבור מתנגדיו הדברים נתפסים כהאשמה חמורה שמטשטשת את זוועות 7 באוקטובר ומנסה להפוך את ישראל לאשמה