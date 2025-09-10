פולין הפעילה את סעיף 4 של נאט"ו לאחר שטילים וכטב"מים רוסיים חדרו לשטחה. ורשה טוענת לאיום על ריבונותה, וברית נאט"ו כונסה לדיונים דחופים.

לאחר מתקפה לילית חריגה של רוסיה, במהלכה כטב"מים וטילים רוסיים חדרו לשטח פולין מהאוויר, הודיעה ממשלת פולין על הפעלת סעיף חירום בהסכם נאט"ו, שמחייב את אירופה להתחיל בהכנות אסטרטגיות למלחמה ברוסיה.

על פי ההודעה הרשמית, ורשה מפעילה את סעיף 4 של נאט"ו, המחייב מדינות החברות לפתוח בהתייעצויות אסטרטגיות, והכנות לוגיסטיות למלחמה, כאשר אחת מהן מרגישה שאיומה או שלמותה הטריטוריאלית נמצאות בסכנה.

ממשלת פולין ציינה כי החדירה החוזרת של כלי טיס בלתי מאוישים רוסיים לשטחה מהווה הפרה חמורה של ריבונותה ומסכנת את ביטחון אזרחיה.

בבריסל כבר החלו בהיערכות לדיונים דחופים, כאשר מדינות מרכזיות בנאט"ו, בהן גרמניה, בריטניה וארצות הברית, גינו בחריפות את הצעד הרוסי והביעו תמיכה בפולין. במקביל, בקרמלין הכחישו כי הייתה כוונה לפגוע בפולין, וטענו כי מדובר כלל ב-"כלים אוקראינים" שחדרו אל פולין.