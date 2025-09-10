ההוראה של מרן ראש הישיבה להימנע בהצבעה על תקציב הביטחון לא צפויה למנוע את אישורו, אך משדרת מסר לקואליציה: אי־עמידה בהתחייבויות תגרור תגובה

בבית מרן ראש הישיבה הגר”ד לנדו ניתנה היום (רביעי) הוראה ישירה לחברי הכנסת של דגל התורה “להימנע בהפגנתיות” מהצבעה על תקציב הביטחון בקריאה הראשונה.

במפלגה מסבירים כי ההימנעות נובעת מאי־עמידת הקואליציה בהתחייבויותיה. “התיקון המובא היום הוא אך ורק לצורכי מערכת הביטחון בלבד, ואין בו קיצוץ בסעיפים האזרחיים כלל”, נמסר בהודעת הסיעה. ההכרעה לגבי המשך ההצבעות תתקבל בהמשך: “טרם ההצבעה בוועדה ובקריאה השנייה והשלישית – יורו גדולי התורה שליט”א על אופן ההצבעה”.

עם זאת, חשוב להבהיר כי למרות אי הצבעת דגל התורה בעד תקציב הביטחון למהלך אין השפעה ממשית על מעברו, שצפוי לקבל רוב גם ללא קולות דגל התורה.

דגל התורה לא לבד כשיו״ר מפלגת נעם ח״כ אבי מעוז צייץ אחריהם והודיע חד משמעית :״היום אצביע נגד התקציב. למה? כי תמיד כשרוצים לקצץ – זה בא על חשבון כבשת הרש של הזהות היהודית. על חשבון הגרעינים התורניים, תלמודי התורה והמורשת היהודית. אלו סדרי העדיפויות של הממשלה.״

למרות שאין סכנה אמיתית להעברת התקציב, לפחות לא כל עוד מפלגות נוספות יתנגדו לתקציב, ההימנעות של דגל התורה מהווה אמירה ברורה של חוסר אמון פנימי וסכסוך פוליטי בתוך הגוש – מסר שמאותת לקואליציה כי אי־עמידה בהסכמות תוביל לתגובות חריפות גם בהצבעות קריטיות, ומגדילה את החשש בסבית נתניהו מקריסת הממשלה לאחר החזרה מהפגרה אחרי החגים.