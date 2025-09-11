יותר משנה אחרי נפילתו של סרן שאולי גרינגליק ז"ל, אחותו מיכל מוציאה את הסינגל "הבוקר יאיר" – שיר נוגע בכאב המשפחתי אך גם בתקווה ובאור שהשאיר אחריו

סרן במיל' שאולי גרינגליק מרעננה נפל בינואר האחרון בקרב בצפון רצועת עזה. שאולי, בן 26, היה קצין נערץ בחטיבת הנח״ל – אבל גם מוזיקאי מוכשר, שהספיק לעלות על במת "הכוכב הבא" ולרגש את השופטים והקהל עם קולו ועם אישיותו. למרות שפתח מסלול מבטיח כזמר, הוא בחר לעזוב את הבמה ולחזור לחזית, שם מצא את מותו בקרב גבורה.

המורשת של שאולי, ששילבה מוזיקה, חיבור ואהבת האדם, ממשיכה גם דרך משפחתו. היום (שלישי) מוציאה אחותו, הזמרת והיוצרת מיכל גרינגליק, את הסינגל הרביעי שלה – "הבוקר יאיר".

האזינו לשיר החדש של מיכל גרינליק – "הבוקר יאיר"

"זה שיר שאני יכולה לרקוד אליו בסלון"

השיר נכתב למילים של דורין דנאי, ללחן של אלנתן שלום ובהפקתו של יהל דורון. מיכל מספרת: "השיר הזה מסכם את כל מה שעברתי בשנה וחצי האחרונות, מאז שהמוזיקה הפכה להיות הכלי העיקרי שלי להתמודדות עם המציאות. עליות, ירידות, לחצים, פחדים, שמחה, וכאב. בחרתי להוציא אותו דווקא בחודש אלול, שבו החיפוש אחר המקום שלנו חזק מתמיד. מקווה שהוא ייתן כוח לכל מי שמחפש את האור גם כשקשה לראות אותו."

כאב ותקווה

המילים מקבלות משמעות כפולה עבור משפחת גרינגליק – שממשיכה לשאת את כאב האובדן של שאולי, לצד התקווה והאור שהוא השאיר אחריו. כך, יותר משנה אחרי שנאלצה המשפחה להיפרד ממנו, ממשיכה מיכל את דרכה המוזיקלית ומעניקה לה מימד נוסף של זיכרון, חוסן ותקווה.