קמלה האריס, סגנית הנשיא לשעבר, יוצאת נגד החלטתו של ג'ו ביידן לרוץ לכהונה שנייה בספרה החדש "107 ימים", ומגדירה אותה "נמהרת וחסרת אחריות".

סגנית נשיא ארה"ב לשעבר, קמלה האריס, פרסמה חלק ראשון מספרה העתידי "107 ימים" שצפוי לכסות את תקופתה כסגנית הנשיא, ואז המועמדת לנשיאות במהלך בחירות 2024. האריס יוצאת בחריפות נגד החלטתו של ביידן לרוץ לכהונה שנייה והגדירה את ההחלטה כ"נמהרת וחסרת אחריות".

בקטעים שפורסמו, האריס מתארת כי מאחורי הקלעים שררה מתיחות רבה סביב כשירותו של ביידן להמשך כהונה נוספת. לדבריה, ההחלטה של הנשיא הקודם נבעה מ"אגו ושאיפה אישית", ולא משיקול מדיני אחראי. עם זאת, היא מדגישה כי "בניגוד לתאוריות קונספירציה" לא ראתה בו אדם בלתי כשיר כתוצאה מגילו המבוגר, אלא מנהיג מנוסה שסבל מגילו המתקדם ומעייפות שניכרה לעיתים בפומבי.

האריס מודה כי למרות הלחץ הציבורי והפנימי, היא עצמה לא דרשה ממנו לפרוש בזמן אמת, מחשש להיתפס כלא נאמנה או כמקדמת את עצמה באופן אישי.

עוד באותו נושא "הוא מפלצת" בנו הפושע של ביידן במתקפה חריפה על נתניהו 23:11 | יאיר אמר 15 0 😀 👏

היא גם דחתה את הטענות על "קנוניה בבית הלבן" להסתיר את מצבו הבריאותי, והסבירה כי הופעתו המאכזבת בעימות הבחירות נבעה ממסע מתיש ותרופות מרשם שנטל ולא מבעיה רפואית שהוסתרה.

פרסום הקטעים מהספר, שצפוי לראות אור ב-23 בספטמבר, מהווה שבר גלוי בינה לבין ביידן, ומציף מחדש את השסעים הפוליטיים והאישיים בהנהגת המפלגה הדמוקרטית בתקופה הסוערת של מערכת הבחירות לנשיאות 2024.

לאחר שתיקה פומבית של כחצי שנה, האריס מסעירה שוב את הדיון הציבורי בארה"ב, וכעת כולם ממתינים לראות אם הנשיא לשעבר ביידן יכה חזרה.