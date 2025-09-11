ציוצים סותרים, עמדות מתהפכות ומתקפות מהקואליציה ומהאופוזיציה – יאיר לפיד ממשיך להתנהל כפוליטיקאי פופוליסטי, אך השאלה היא האם האגו שלו יאפשר לגוש השינוי להציג אלטרנטיבה אמיתית לנתניהו.

״אין אף פוליטיקאי שמסתכל על הסקרים יותר מלפיד, אין אף פוליטיקאי שמתוווה מדיניות לפי דעת הקהל״ סיפר לסרוגים גורם מהאופוזיציה. אך לא צריכים להיות מקורבים לראש הממשלה לשעבר (לחצי שנה) בשביל להבין שזה מה שמניע את ההחלטות שלו, ואתמול, לאחר התקיפה הישראלית בקטאר, לפיד הוציא זוג ציוצים, בהבדל של ארבעים דקות אחד מהשני.

בראשון הוא כתב: ״מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו״. אך ה״פעולה היוצאת דופן״ כנראה לא הייתה נראת לו פופולריט מספיק ברשתות כשארבעים דקות לאחר מיכן הוא צייץ שוב.

״אנשי חמאס הם בני מוות,״ לפיד התחיל את הציוץ שני, אך הוא זז מהר לכיוון המיועד, ״אבל בשלב הזה ממשלת ישראל צריכה להסביר כיצד הפעולה של צה״ל לא תוביל להרג החטופים, והאם נלקח בחשבון סיכון חיי החטופיים בהחלטה על הפעולה״.

הזיגזג הזה, השינוי כיוון הכל כך מהיר, אך לא מהיר מספיק בשביל שיראה כזוג ציוצים שנכתבו יחדיו מעלה שאלה, האם לפיד עשה סקר טוויטר מהר? האם ישנה החלטה שהוא לוקח בלי לראות כיצד היא מתקבלת בציבור הרחב?

״הוא לא נכנס לממשלה בתחילת המלחמה כי גנץ נכנס״ אמר גורם מהאופוזיציה. ״הוא אמר לעצמו, שהוא יוכל לקבל קרדיט כאופוזיציה במלחמה שנראתה כבר בתחילתה כמלחמה הכושלת בתולדות המדינה״.

״אין לו שום אידיאולוגיה״ תקף גם חבר כנסת מהקואליציה ״הוא התנגד בצורה מוחלטת לביטול הסבירות, אך הוא בעצמו כשר אוצר התנגד לה״.

גם בדעתו על עסקת החטופים האידיאלית דעתו של לפיד נעה וזזה. הוא הסתכסך עם פורום תקווה כאשר בסוף השנה העברה הוא צייץ: "אין שום סיבה, ביטחונית או מדינית, לעסקת חטופים ב'פעימות'. צריך להחזיר את כולם, בעסקה אחת, בלי למשוך זמן״. חברי פורום תקווה זעמו כשאמרו ש"בקיץ האחרון נפגשנו בלשכתך בכנסת. לאחר ששמעת את עמדתנו הברורה, לפיה עסקה בשלבים תסכן את רוב החטופים שלא ישוחררו בפעימה הראשונה, אמרת לנו מפורשות שאתה בעד כל עסקה, גם בשלבים, העיקר להוציא את מי שאפשר".

תשובתו של לפיד? זמנים אחרים. תשובה דומה לתשובה שהוא נתן (או פלט) לעמית סגל כשענה על ההבדל בין חסימות הכבישים בהתנתקות לחסימות הכבישים בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית.

בכללי נראה שהדעה השלילית על לפיד נראת כגורם מאחד בקואליציה, כשגם חבר הכנסת שמחה רוטמן לא תופס מראש הממשלה לשעבר כפוליטיקאי בעל עמוד שדרה אידיאולוגי כשהוא סיפר לסרוגים: ״

. הרי הוא עצמו הגיש הצעת חוק שהגבילה את המחיר המקסימלי שניתן לשחרר תמורת כל חטוף. אופן הפעולה שלו ברור, כשהממשלה תמכה בעסקה אחת הוא תמך בעסקה אחרת״.

כל זה טוב ויפה, לפיד הוא לא הפוליטיקאי הפופוליסט הראשון שכיכב בכנסת ישראל, אך לפי אותו גורם באופוזיציה הבעיה האמיתי היא הסיבה לפופוליסטיות שלו. ״אין אף פוליטיקאי במדינה שרוצה להיות ראש ממשלה כמו לפיד, אני לא יודע אם הוא מרגיש רע על העובדה שהוא היה ראש ממשלה כל כך קצת זמן, לומר את האמת לא אכפת לי מה הסיבות שלו. הוא שאפתן תמיד ידענו את זה, אך אני לא חושב שיש בן אדם במדינה שחושב שלפיד יכול להיו ראש הממשלה הבא, הוא לא האחד שיוביל את גוש השינוי. אבל מה יקרה עם הוא לא מבין את זה? האם האגו שלו יכול להרוס את הסיכוי שלנו להיפתר כבר מנתניהו?״

לפיד ללא ספק מתנהל כראש הגוש, הוא זימן את ראשי הגוש, ליברמן, בנט, אייזנקוט, גולן וגנץ לפגישה בשבוע הבא, הוא מדבר ומתראיין כאחד שחושב שהוא האחד שיחליף את נתניהו. השאלה היא האם ברגע האמת, כשהפעולה שלו כמועמד נוסף לראשות הממשלה יכולה לפגוש במועמד אחר אשר יכול להחליף את נתניהו, האם אז לפיד יצליח ל–