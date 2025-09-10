לאחר שאמש (שלישי) השר יואב קיש אמר כי הוא יפעל בכלים משפטיים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שהוקלט כשהוא מדבר עליו, היום הוא הוציא זאת לפועל.
קיש שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בגין פרסום לשון הרע, בעקבות ההקלטה של בנט אשר נחשפה באתר וואלה, בה הוא אומר כי שר החינוך, יואב קיש: "קורא למנכ"ל שלו, ורוב העיסוק שלו הוא תמנה את פעיל הליכוד הזה מנתניה, זה מה שקורא בפגישת העבודה שלהם".
שר החינוך דורש מבנט כי יפרסם הודעת התנצלות ברשתות החברתיות שמנוהלות על ידו, יפנה לאתר החדשות 'וואלה' על מנת שיפרסמו גם את דבר ההתנצלות. בנוסף דורש קיש כי בנט יעביר תרומה בסך 15,000 ש"ח לעמותה העוסקת בחינוך בפריפריה.
אמש כתב קיש: "נפתול בנט, גדול הנוכלים הפוליטיים, שוב משקר. הפעם הוא חצה קו אדום עם שקרים והכפשות שאין בינם לבין המציאות כל קשר. הנושא יטופל בכלים משפטיים, יש גבול לנוכלות".
שירי מנתניה
קיש מפלה את החינוך בפריפריה לעומת החינוך החרדי, בפער של מאות מיליונים. אין גבול להפליה. קו אדום נחצה עם ההפליה וההשפלה של בנות מזרחיות חרדיות לעומת בנות האליטה האשכנזית.15:15 10.09.2025
מיכל
הנוכל מרעננה ממועצת יש"ע למועצת אשורא אולי הגיע הזמן שלוח את משפחת הנוכל צעם ישראל למוסדות בעזה לאחים שלהם עבאס יטפל בזה ואצלכם בדתי לאומי הגי הזמן לחשבון נפש איך...
הנוכל מרעננה ממועצת יש"ע למועצת אשורא אולי הגיע הזמן שלוח את משפחת הנוכל צעם ישראל למוסדות בעזה לאחים שלהם עבאס יטפל בזה ואצלכם בדתי לאומי הגי הזמן לחשבון נפש איך יוצאים כאלה נבלות נכם אתן הרי באמת קדושיםהמשך 15:16 10.09.2025
רוימי רפאל
הנוכל בנט הגיע זמן שישלם פיצוי מי 54 מיליון שקל שלקח במירמה מי קופת המדינה15:23 10.09.2025
קיש קיש
מעולם לא חילק ג'ובים.......15:21 10.09.2025
מיכל
שירי מנתניה
קיש מפלה את החינוך בפריפריה לעומת החינוך החרדי, בפער של מאות מיליונים. אין גבול להפליה. קו אדום נחצה עם ההפליה וההשפלה של בנות מזרחיות חרדיות לעומת בנות האליטה האשכנזית.15:15 10.09.2025
