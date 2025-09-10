שר החינוך יואב קיש תובע את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאחר שהאחרון אמר עליו כי הוא מחלק ג'ובים: "יש גבול לנוכלות"

לאחר שאמש (שלישי) השר יואב קיש אמר כי הוא יפעל בכלים משפטיים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שהוקלט כשהוא מדבר עליו, היום הוא הוציא זאת לפועל.

קיש שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בגין פרסום לשון הרע, בעקבות ההקלטה של בנט אשר נחשפה באתר וואלה, בה הוא אומר כי שר החינוך, יואב קיש: "קורא למנכ"ל שלו, ורוב העיסוק שלו הוא תמנה את פעיל הליכוד הזה מנתניה, זה מה שקורא בפגישת העבודה שלהם".

שר החינוך דורש מבנט כי יפרסם הודעת התנצלות ברשתות החברתיות שמנוהלות על ידו, יפנה לאתר החדשות 'וואלה' על מנת שיפרסמו גם את דבר ההתנצלות. בנוסף דורש קיש כי בנט יעביר תרומה בסך 15,000 ש"ח לעמותה העוסקת בחינוך בפריפריה.

אמש כתב קיש: "נפתול בנט, גדול הנוכלים הפוליטיים, שוב משקר. ‏הפעם הוא חצה קו אדום עם שקרים והכפשות שאין בינם לבין המציאות כל קשר. ‏הנושא יטופל בכלים משפטיים, יש גבול לנוכלות".