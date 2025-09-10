נעצר שב"ח במסוף האוטובוסים סבידור מרכז בתל אביב, כאשר חבש כיפה על ראשו וטען בפני השוטרים כי הוא יהודי מיפו

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון עצרו אמש (שלישי) שוהה בלתי חוקי במסוף האוטובוסים סבידור מרכז בתל אביב, כאשר חבש כיפה על ראשו וטען בפני השוטרים כי הוא יהודי – היום הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

האירוע התרחש אתמול בשעות הבוקר כשהתקבל דיווח במוקד המשטרה על אנשים חשודים בתחומי מסוף סבידור מרכז בתל אביב. שוטרי יחידת האופנועים של תחנת לב ת"א שהוזעקו למקום איתרו חשוד, ובבדיקת זהותו עלה כי מדובר בתושב יהודה ושומרון, בן 24 מהכפר בית עווא. בבירור שערכו השוטרים לגבי הכיפה שחבש על ראשו, טען החשוד כי הוא יהודי תושב יפו– טענה זו הופרכה.

החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה, שבסיומה נכלא. הבוקר, בהליך מהיר, הגישה יחידת התביעות של מחוז ת"א כתב אישום בגין שהייה בלתי חוקית והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.