אחרי תקיפת מגדל טייבה 2 בעיר עזה, דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הוציא היום (רביעי) לפני זמן קצר הודעת פינוי נוספת לתושבי עזה, וקרא לתושבים לדווח על מחסומים של חמאס.

ההודעה המלאה: "לכל תושבי העיר עזה ולאלו המתגוררים בכל שכונותיה, מהעיר העתיקה ואלת-תופה במזרח ועד הים במערב, ואשר טרם פינו את האזור". צה"ל נחוש להביס את חמאס ויפעל באזור העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל ברחבי הרצועה.

"למען ביטחונכם, התפנו מיד דרך ציר ראשיד לכיוון האזור ההומניטרי באל-מאוואסי. שהייה באזור מסוכנת ביותר. לדווח על מחסומים של חמאס או ניסיונות של חבריו למנוע את הפינוי – 0529625830"".