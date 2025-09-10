ישראל עדכנה היום (רביעי) את ארה"ב כי ישראל הביעה פסימיות בקשר להצלחת המבצע של תקיפת בכירי חמאס בקטאר, "המבצע כנראה לא עמד בציפיות שלנו", נמסר. עם זאת אמרו הגורמים הישראלים כי עדיין מתבצעות בדיקות והתוצאה אינה ודאית, כך דווח בכאן 11.
כלומר, אמירה זו של המקורות מצטרפת לשלל הערכות בישראל על כך שבכירי חמאס שרדו את המתקפה וכי ככל הנראה נהרגו רק בני משפחה רחוקים של המחבלים.
מוקדם יותר היום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, מסר אף הוא תחזית דומה ואמר כי מאז שעות הלילה המאוחרות נשמעים ספקות רבים במערכת הביטחון הישראלית בנוגע לתוצאות התקיפה שבוצעה אתמול בקטאר.
הירש
החונטה בישראל חסרת סבלנות ושמחה לאיד.13:05 10.09.2025
שא
לא נורא. שילכו להלוויות13:11 10.09.2025
שא
הירש
