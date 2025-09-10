ככל שעוברות השעות נראה כי המתקפה הישראלית בקטאר לא השיגה את מטרותיה, כך דיווחו בכירים ישראלים ומסרו שישראל עדכנה בכך את ארה"ב

ישראל עדכנה היום (רביעי) את ארה"ב כי ישראל הביעה פסימיות בקשר להצלחת המבצע של תקיפת בכירי חמאס בקטאר, "המבצע כנראה לא עמד בציפיות שלנו", נמסר. עם זאת אמרו הגורמים הישראלים כי עדיין מתבצעות בדיקות והתוצאה אינה ודאית, כך דווח בכאן 11.

כלומר, אמירה זו של המקורות מצטרפת לשלל הערכות בישראל על כך שבכירי חמאס שרדו את המתקפה וכי ככל הנראה נהרגו רק בני משפחה רחוקים של המחבלים.

עוד באותו נושא בכיר במוסד לשעבר: "טראמפ עושה כל מה שביבי אומר" 12:09 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מוקדם יותר היום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, מסר אף הוא תחזית דומה ואמר כי מאז שעות הלילה המאוחרות נשמעים ספקות רבים במערכת הביטחון הישראלית בנוגע לתוצאות התקיפה שבוצעה אתמול בקטאר.