לאחר שנעצר הבוקר עריק חרדי ראשון בדרכו לאומן וח"כ מאיר פרוש גינה זאת – יאיר לפיד מגיב לו בכעס: "לא ייאמן שכל מה שמעניין אותך זה החופשות של העריקים שלך"

בחור ישיבה חרדי שמוגדר כעריק, נעצר הבוקר (רביעי) בנתב"ג בדרכו לאומן לקראת ראש השנה. הבחור בן ה-23 הועבר לאחר מעצרו לכלא הצבאי.

ח"כ מאיר פרוש הגיב בחריפות: "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, יצא היום לדרך מבצע חסר תקדים, לפיו יש למנוע מיהודים לחגוג את ראש השנה כמנהגם מידי שנה.

לא ייאמן כי במדינה עם שלטון של יהודים קורה דבר כזה, זוהי בושה בינלאומית".

עוד באותו נושא עצור ראשון בדרך לאומן: עריק חרדי נעצר בנתב"ג

בתגובה, לפיד הגיב לו: "ח״כ פורוש, מדינת ישראל מלאה באנשים שנמנע מהם לחגוג את ראש השנה כמנהגם מדי שנה, הם במילואים, לוחמים כדי להגן על חיי המשתמטים היקרים שלך, 904 מהם כבר נהרגו, 18,500 נפצעו, 48 מהם חטופים בעזה, מה שלא ייאמן הוא שכל מה שמעניין אותך זה החופשות של העריקים שלך.