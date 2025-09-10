אחרי שנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין קראה להשעות את הסיוע הכלכלי של האיחוד האירופי לישראל, שר החוץ גדעון סער תקף: "דבריה מצערים, חלקם גם נגוע בהדהוד תעמולת הכזב של חמאס ושותפיו"

שר החוץ גדעון סער הגיב בזעם היום (רביעי) להצעה של נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, שקראה להשעות את הסיוע הכלכלי לישראל ולנקוט בצעדים נוספים על רקע המלחמה בעזה. בדבריו תקף את המהלכים נגד ישראל ואמר כי הם מחזקים את חמאס.

"דבריה של נשיאת הנציבות האירופית הבוקר – מצערים. חלקם גם נגוע בהדהוד תעמולת הכזב של חמאס ושותפיו" אמר סער. "‏פעם נוספת מעבירה אירופה מסר שגוי, שמחזק את חמאס והציר הרדיקלי במזרח התיכון".

סער הסביר כי "‏ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, נלחמת מלחמת קיום נגד אויבים קיצוניים הפועלים לחיסולה. הקהילה הבינלאומית צריכה לגבות את ישראל במאבקה זה. ‏הנשיאה מכירה היטב את מאמצי ישראל, בשיתוף, בין היתר, של האיחוד האירופי עצמו, לסייע במענה הומניטרי בעזה. אלה מאמצים משמעותיים המתבצעים בתנאים מורכבים מזה קרוב לשנתיים. תוצאות המאמץ הזה ניכרים בשטח בין היתר בירידה דרמטית במחירי המוצרים הבסיסיים בעזה".

"ואולם, הדבר העיקרי נעדר מהודעת הנשיאה: הסבל בעזה – כל כולו מעשי ידי חמאס" הבהיר. "המלחמה עצמה נפתחה בפלישת חמאס לישראל ובטבח של ה-7 באוקטובר. התמשכותה היא תוצאת הסרבנות המתמשכת של חמאס לשחרר את חטופינו ולהניח את נשקו. הסבל שנגרם לישראלים ולפלסטינים כאחד נגרם באשמת חמאס".

"כל מי שרוצה בסיום המלחמה יודע היטב איך לסיים אותה: שחרור החטופים, פירוק חמאס מנשקו, עתיד חדש לעזה. פגיעה בישראל לא תסייע לכך, להיפך. היא מבצרת את חמאס ואת אויבי ישראל בסרבנותם" סיכם. "‏נשיאת הנציבות טועה בכניעה ללחצים של גורמים שחותרים תחת יחסי ישראל – אירופה. זוהי מגמה המנוגדת לאינטרסים של מדינות אירופה עצמן. ‏ובעיקר: זהו אינו יחס מקובל בין שותפים".